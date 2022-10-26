成功嶺替代役性騷案「未經程序逕自發新聞稿」　監院糾正役政署　

▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

監察委員紀惠容調查成功嶺替代役男疑遭中隊長性騷擾案，發現內政部役政署未善盡告知義務，也未能保護當事人權益，且網路平台爆料後，未經性騷擾調查程序，即率自對外發布新聞稿，事後關懷役男才告知說明性騷擾相關規定與申訴權益，確實有怠失。監察院通過此提案，糾正役政署，並要求內政部及國防部督促，並檢討改善。

糾正案文指出，2名役男於110年8月27日反映事項已明顯涉及性騷擾範疇，但替代役訓練班當時僅以役男訓練及生活管理規定進行關懷瞭解，未進一步詢問役男或協助提出性騷擾申訴，等到同年8月30日網路平台爆料本事件後，隔天才向役男宣達性騷擾防治法規定及申訴程序，雖然當事人當下沒有提出申訴，卻保留申訴之權益。

此外，在單位向當事役男宣達性騷擾防治法規定及申訴程序前，役政署逕自對外發布新聞稿稱「本案調查後屬雙方誤解，且已獲2名役男當事者理解」。紀惠容認為，此風不可長；本案凸顯同性間的性騷擾及役男管理議題，且國軍支援替代役訓練業務的軍職幹部、性別平等教育及性騷擾防治有待改進。

紀惠容也說，國防部支援部外單位的軍職幹部其獎懲、考績考核等事項，雖由外調之部外單位依相關規定辦理，惟其仍具有軍職身分，為維護軍紀，達到合理的訓練管理，國防部與役政署均應以本案為鑑，就支援替代役訓練業務的軍職人員，持續加強性別平等教育，以強化多元性別間之性騷擾防治，避免類案再生。