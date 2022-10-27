「台灣」成陸國防部記者會熱點　發言人連2答：反對美台軍事聯繫





▲大陸國防部新聞發言人譚克非大校。（圖／翻攝自陸國防部官網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國防部27日舉行例行記者會，新聞發言人譚克非大校就美國軍售台灣表示堅決反對，台灣的安全，歸根到底要靠兩岸關係和平發展。美方的對台軍售行徑，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險。國防部也強調，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。

據大陸國防部微信公眾號，第21屆「美台國防工業會議」近日落幕，美可能於年底前宣佈多項對台軍售項目。對此，譚克非回應，一段時間以來，美方一再違背不支持台獨的政治承諾、屢屢打台灣牌干涉中國內政，甚至發出助台「以武拒統」的錯誤信號。美方這些惡劣行徑嚴重損害中國國家主權安全，嚴重威脅台海和平穩定，給中美兩國兩軍關係帶來重大戰略風險，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示嚴重關切、堅決反對。

他說，今年是中美「八一七」公報發表40周年。當年美方在公報中明確承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，明確承諾不尋求執行長期向台灣出售武器的政策，逐步減少對台軍售直至問題最終解決。白紙黑字、一清二楚。但事實上，美方一再背棄所作承諾。特別是近年來，美方虛化、掏空一個中國原則，不斷策動對台軍售，給中國實現和平統一製造障礙。

譚克非強調，台灣的安全，歸根到底要靠兩岸關係和平發展。美方的對台軍售行徑，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗風險，「我們敦促美方停止售台武器和美台軍事聯繫，不要在台灣問題上一錯再錯。中國人民解放軍密切關注台海形勢，將繼續採取有力措施，堅定捍衛國家主權和安全利益。」

此外，美國會參議院正在討論的2023財年「國防授權法案」，可能包括參院外委會9月通過的「2022年台灣政策法案」部分內容。對此，譚克非也抗議稱，美方近期不斷炮製損害中國主權的涉台政策法案，變本加厲搞「以台制華」，特別是有的條款意在強化美台軍事聯繫，支持所謂台灣「自我防衛」。這些行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上對中方的嚴肅政治承諾。一個深知「分裂之家不可持久」、曾動用武力手段維護統一的國家，在涉及他國主權、統一和領土完整問題上卻一再背信棄義、肆意妄為，這是典型的「雙標」，「我們對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。」

他強調，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們敦促美方停止在台灣問題上玩火。中國人民解放軍始終是捍衛國家主權和領土完整的堅強力量，任何阻撓中國完全統一的圖謀必遭失敗。」