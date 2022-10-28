生小孩感覺「如高潮」！靠1招在家無痛卸貨　3寶媽：不想停

▲ 加拿大一名3寶媽分享無痛生小孩的方法。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大一名3寶媽生第一胎時十分痛苦，「比馬拉松還難」，於是從第二胎開始尋求分娩教練幫助，透過產前瑜珈達到無痛生產，沒想到卸貨時不僅不痛，甚至進入高潮般的狀態，希望這個體驗不要停下來。

根據《紐約郵報》，36歲女子福斯蒂諾（Hanna Faustino）9年前生下大兒子雷弗（River），過程漫長又痛苦，「這比馬拉松還難，而且我跑過很多次了」。得知懷上第二胎後，她便找上分娩教練馬爾庫（Jannine Markou），她的產前瑜珈課程號稱能夠幫助女性無痛分娩。

馬爾庫教學員利用運動、健身和呼吸練習，促進分娩激素使人進入生產的理想狀態，就能減輕疼痛，因為腦內啡在流動。據稱若腦內啡發揮作用，藥效達嗎啡的10倍。

上完馬爾庫的課程後，福斯蒂諾2015年在老公威爾（Will）陪伴下，在家中生下女兒凱雅（Kaiya），認為產前瑜珈使分娩變得愉快且無痛，「我將思緒交給身體，有類似性高潮的感覺」，「用力很自然，宮縮感覺也沒那麼痛。我有一種滿足的感覺，不想讓這種感覺停止」，想像每次宮縮都是將小孩帶來身邊的海浪，雖然跟高潮不完全一樣，但記憶很深刻，「我永遠不會忘記，這是一種福氣。」

2018年懷上第三胎後，她再度尋求馬爾庫為生產做準備，最後生下兒子泰倫（Terran）時，雖沒能達到第二胎的高潮狀態，但依然無痛且順利，強調「生產總是有驚喜」，但透過呼吸與信任可以獲得更好的體驗。

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