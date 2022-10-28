警動用電擊槍逮人　嫌犯下秒「爆出火球」被吞沒！恐怖畫面曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿肯色州一名男子日前騎著沒有牌照的摩托車在路上，被員警逮個正著，一陣飛車追逐後跳車徒步逃跑，這時員警掏出電擊槍射向他，未料他背包裡裝著汽油，當場爆出巨大火球將他吞沒，目前正在醫院治療。

綜合NBC等報導，阿肯色州警方聲明說明，一名騎警13日凌晨試圖攔下小岩城一輛沒有車牌的摩托車，經查確認騎士為38歲男子蓋勒（Christopher Gaylor），以時速近160公里的速度逃逸，多次無視交通號誌和紅綠燈。

蓋勒在30號州際公路上又遇上一名州騎警，下公路後就在一個住宅區跳車逃跑。其中一名騎警動用電擊槍，試圖將他逮捕，電擊探針擊中蓋勒時他卻當場被火球吞沒。

▲ 蓋勒棄車逃跑後被電擊槍擊中起火。（圖／翻攝自推特）

警方提供的影片中可見，蓋勒徒步奔跑過程中一名員警緊跟在後，絆倒瞬間被電擊槍擊中，身上爆出火光。員警馬上高聲大喊，「他著火了！他著火了！」趕緊跑去拿滅火器，蓋勒則在地上翻滾試圖滅火。

調查發現，蓋勒的背包裡藏有1加侖汽油，也就是引發火災的促燃劑。員警以滅火器撲滅火勢，救護車隨後趕到，蓋勒目前仍在醫院治療，預期將會康復。

蓋勒將面臨逃跑重罪、未登記車輛、沒有責任保險、駕照吊扣期間駕駛及危險駕駛指控，阿肯色州警方則沒有人員因涉及此事接受調查，也沒有人受到處分。警方對此說明，蓋勒棄車逃跑後從未提及背包內有促燃劑，也未在背包外部標示。

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