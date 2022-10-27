快訊／BA.5次世代疫苗規劃出爐！開放12歲以上打「和BA.1可自由選」

記者洪巧藍／台北報導

莫德納與BNTBA.5次世代疫苗通過我國緊急使用授權（EUA），衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議於今（27）日召開，專家共識後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用；屆時預期國內會有BA.1與BA.5兩款次世代疫苗，會讓民眾自由選擇。

食藥署昨天審查通過BNT與莫德納兩家的BA.5次世代疫苗緊急使用授權，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的COVID-19疫苗之基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。指揮中心已經啟動莫德納BA.5疫苗叫貨，首批60萬劑預計11月上旬抵台，下旬可以開打。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲BA.5次世代疫苗通過食藥署EUA。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(27)日表示，今日下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就兩種Moderna雙價疫苗(原型株+BA.1、原型株+BA.4-5)及5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑接種建議進行討論。經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險，及參酌國際間追加劑接種政策、食品藥物管理署核准，以及疫苗供應情形，建議如下：

一、自11月1日起提供12-17歲青少年接種Moderna雙價疫苗(原型株+BA.1)追加劑使用(包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者)。

二、另Moderna雙價疫苗(原型株+BA.4-5)，業於10月26日經食藥署審核通過適用12歲以上，後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用。

三、5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑：

(一)於Pfizer-BNT單價疫苗經食品藥物管理署核准適用於5-11歲兒童追加劑接種後，提供5-11歲兒童追加劑接種。

(二)追加劑接種間隔調整為至少3個月(12周，84天)以上。

(三)另後續於Moderna雙價疫苗核准適用於6-11歲兒童追加劑後，提供已完成接種Moderna或Pfizer-BNT基礎劑，以及已接種單價Pfizer-BNT追加劑之6-11歲兒童使用；滿5歲且未滿6歲兒童，建議以單價Pfizer-BNT疫苗完成追加劑接種。

指揮中心提醒，除依年齡接種核准適用之疫苗外，仍應落實勤洗手、戴口罩等個人防護措施，以維護健康。有關5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，以及Moderna雙價疫苗(原型株+BA.1)及雙價疫苗(原型株+BA.4-5)接種作業實施時間，指揮中心將依食品藥物管理署核准情形、疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排另行公布。

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