支持黃偉哲興建安平跨港大橋　呂維胤諷謝龍介是「母雞踩小雞」

▲台南藍綠為安平跨港大橋工程合理性各執一詞，引起地方熱議。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲競選發言人呂維胤議員表示，國民黨台南市長候選人謝龍介，認為安平跨港大橋是「極其荒謬的工程」，批評大橋興建會傷害安平地理和觀光，事實安平跨港大橋是許多在地民眾的期望，也是台南的重大工程，連國民黨議員都看不下去，要出來力挺跨港大橋興建，可見謝龍介根本不了解市政。

呂維胤認為這就是「母雞踩小雞」，國民黨母雞謝龍介要停建安平跨港大橋，就像踐踏國民黨在當地的民意，反而激起藍營小雞的求生意志，逼盧崑福、蔡淑惠、林美燕等議員聯合呼籲：「跨港大橋堅持要做」，盡快切割謝龍介以自保。

呂維胤以安平在地議員的身分說明，安平跨港大橋是黃偉哲任立委時就積極爭取的重大建設，讓城平路可透過跨漁港的大橋，連接至永華路，如同打通安平漁港兩岸的任督二脈，讓車流可以環狀循環，造訪安平的車輛可以不必循原路出去而堵塞。

呂維胤說，這座大橋在黃偉哲上任後就開始規劃，2020年底通過都市計畫並獲內政部審議通過，2021年經過立法院交通委員會現勘，確定獲得中央補助9.7億，期間又經歷物價調整到總經費18.36億，終於在今年底有機會順利招標。

呂維胤表示，在這段協調地方意見、爭取中央補助的過程中，不分黨派的在地立委與議員、里長，都相當支持這項建設，努力協助市府推動，唯獨看不到謝龍介議員關心！沒想到一開口就是反對，完全與在地民意背道而馳，更罔顧改善台南的交通的需求。

呂維胤呼籲，如果謝龍介有更好的解決方案，請公開提出讓大眾檢視，如果只是為了選舉聲量，請多做功課多了解市政，不要拿地方交通建設開玩笑。

謝龍介指出，26日他說要檢討安平跨港大橋的經費，讓黃偉哲陣營見獵心喜，急忙著敲鑼打鼓，大張旗鼓，操作「謝龍介阻擋台南建設」。事實是：「我從不反對興建安平跨港大橋」，但問題是，2018年，安平跨港大橋初審通過時，當時核定的預算是9.5億元，結果2021年台南市工務局招標時，就增加到13.5億元，結果多次流標後，今年6月又增加到16.7億元，最後9月標出去的金額，高達18.36億元，已經是最初核定預算的兩倍！手筆之大，完全不像動不動就說台南市「財政會倒」的黃偉哲作風。



謝龍介說，他就問黃偉哲執政這4年，同樣一座安平跨港大橋，預算從9億元暴增到18億元，需不需要解釋清楚？光是今年6月到9月，3個月就要多花3億元，需不需要給個交代？審視之後沒有問題，監督工程如質如期完工，皆大歡喜！但若審視之後發現弊端，當然就要徹查，依法究辦。謝龍介說，把關工程，看緊荷包，台南市需要優質的建設，台南市也要清廉的政風。難不成，要重演新竹市花了12億元蓋棒球場，打兩場弄傷四名選手，只能閉門整修，還要再追加一大筆的慘劇？況且，若是橋樑這種交通基礎建設出狀況，那後果不堪設想。他無意與黃偉哲陣營打口水戰，就將事實與數據攤開來，請台南鄉親公評。這正是30年投一次輪替，翻轉台南的意義，台南值得更好。