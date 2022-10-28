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奈格最快明轉中颱！氣象局曝海警機率 　這2天最靠近台灣

▲▼氣象局上午8點公佈奈格颱風最新路徑。（圖／氣象局）

▲氣象局上午8點公佈奈格颱風最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風逐漸增強，氣象局表示，奈格預計明天周六(10/29)可能達到中颱或輕度颱風上限，根據最新路徑預測，下週二、三(11/1和11/2)是距離最近的時候，目前周日後路徑預測分歧，仍有部分模式認為會沿台灣東部外海北上或接近台灣，路徑出呂宋島後不確定高。

氣象局預報員徐仲毅表示，從奈格颱風路徑潛勢圖來看，目前移動方向持續朝菲律賓呂宋島前進，過呂宋島後路徑逐漸北轉，進入巴士海峽往東沙島海面移動，強度還是輕度，預期接近呂宋島後，周六(10/29)前有增強趨勢，將在中度颱風下限或輕度颱風上限機率高，過呂宋島後路徑北轉，強度減弱。

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徐仲毅表示，奈格颱風路徑預測在10/29和10/30前計算一致性高，北轉巴士海峽後偏西，但仍有一些預測模式認為會沿著台灣東部外海北上甚至接近台灣地區，出呂宋島後預報不確定性高。

由於台灣北邊有高壓，南邊有奈格颱風低壓系統，台灣東北風偏強，受東北季風影響，今天北部、東半部降雨機率高，今天北部、東半部包括大台北、宜蘭、花蓮，晚上降雨機率提高，桃園以北也有降雨機會，明天到周日前也是類似型態。

▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

周日(10/30)晚間因奈格颱風到呂宋島後北轉，雨勢將增加，預期周日晚間到下周三(11/2)，受颱風外圍環流影響，降雨範圍包括北部、東半部，南部和中部山區也有影響，但受奈格後續路徑影響，不確性仍高，降雨範圍和大小仍要看颱風後續走向而定。下周四後，颱風遠離，受到東北季風影響，北部、東北部仍有降雨機會。

針對奈格颱風何時會發海警，徐仲毅表示，目前比較確定的路徑在進入呂宋島前，進入呂宋島後不確定大，何時發布海警和陸警不一定，時間預估不確定大；周日(10/30)奈格距離台灣還沒那麼近，仍在呂宋島，發海警機率沒那麼高。

徐仲毅強調，下周二、三(11/1和11/2)是距離最近的時候，但路徑仍有不確定性；從路徑來看，預期雨勢還是以北部、東半部地區、恆春半島影響大，雨勢大小跟奈格路徑息息相關，颱風遠一點影響小，近一點影響大，奈格颱風預期周六前後有可能達到中颱或輕度颱風上限，但仍要視實際觀測情況，今天轉中颱機率不是那麼高。

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