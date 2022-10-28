奈格颱風周日後路徑預測分歧「對半拆」　中心通過機率高區域曝

▲奈格颱風周日後路徑預測分歧大。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風最快今晚增強中颱，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今貼出「颱風中心通過機率」圖表示，指出周六前路徑變數小，周日過後，系集成員對路徑預報分歧大，幾乎是對半拆，決定性預報那條篇系集西側，中心通過機率較高區域落在東沙島附近，不過北轉預測仍有一定量。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」今貼出「颱風中心通過機率」圖指出，這次最新的模式系集預報圖，圖中黑線，也就是人工判斷後的「決定性預報」，就是大家在Windy(提供天氣預報服務公司)上看到往西走的那條。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，其實從圖上可以明顯看出，系集成員對週日後的路徑看法，幾乎是對半拆，這樣的情況大概已經持續一天半，決定性預報的那一條，偏在系集西側，而中心通過機率較高的區域，落在東沙島附近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，台灣自身再參考自家區域模式後，目前也暫時維持北轉預測。即便Windy上看似乎是一路向西，往西減弱也是有可能，但是，實際上北轉預測仍然有一定量，提醒大家還是多多留意。

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