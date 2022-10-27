周末後恐「海陸警連發」　1前提有望放颱風假！2路徑都躲不過暴雨

▲奈格颱風周末接近台灣為北東帶來明顯雨勢。（圖／翻攝RAMMB/Himawari-8 Imagery）

記者李宜秦／台北報導

今晚到周日白天受到東北風增強影響，桃園以北、東半部局部短暫雨，周末東北部雨勢較大，周日晚上到下周三受到颱風「奈格」環流影響，北部、東半部降雨更明顯，恆春半島也有局部大雨，依照目前路徑推估，氣象局可能於周日、一發布海警，下周一、二發布陸警，若發陸警放颱風假機率也會增加。

氣象局預報員張承傳表示，今晚到周日東北風影響，桃園以北、東半部有局部短暫雨，周末東北部雨勢較大。各地白天高溫北台灣24到25度、中南部31到33度，早晚低溫19到21度。

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▲▼奈格颱風將往呂宋島前進後北轉接近台灣，下圖為暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

周日晚上到下周三受到颱風環流影響，北部、東半部降雨更明顯，恆春半島有局部大雨，溫度方面影響不大，不過有下雨時白天高溫會略微下降。

張承傳表示，颱風接近呂宋島前持續增強，周日可能轉為中度颱風，但接近台灣的過程中會再減弱，推估會以輕度颱風的強度逼近，下周一北轉後逐漸靠近台灣，氣象局可能於周日、一發布海警，下周一、二發布陸警。

▲▼未來降雨趨勢圖。（圖／氣象局）

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，颱風路徑變化大，但無論怎麼移動，北部、東半部都躲不過大雨。若颱風順利增強，便有機會鑽太平洋高壓漏洞，轉向東北靠近台灣。如果颱風沒有重新增強，也可能受低層導引系統轉向中國華南。

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