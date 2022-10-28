一圖看奈格颱風路徑趨勢！「周一最接近台灣」　雨彈連炸4天

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風最快今晚增強中颱，氣象局公布一圖看「奈格颱風路徑趨勢」，顯示奈格颱風周一(10/31)最近接台灣，但北轉後不確定高，周日(10/30)到下周二(11/2)受颱風外圍環流影響，北部、東北部和恆春半島有局部大雨。

今年第22號颱風奈格昨(10/27)上午8點形成，氣象局表示，颱風朝西北西移動，周末來到呂宋島，由於環境有利，奈格在登陸菲律賓前有機會增強為中度颱風。奈格將於周日通過呂宋島、進入南海。屆時路徑將往北偏轉，外圍環流30日晚起將開始影響台灣。

氣象局表示，參考所有系集成員(各個電腦模擬)的路徑推估，對於颱風向西北西接近呂宋島的預報路徑看法一致。但颱風北轉之後，各家的電腦模擬對颱風北轉的角度、移速卻眾說紛紜，各模式針對颱風11月1日的預報位置，散佈的範圍相當大，東起琉球海面、西到中國華南沿岸都有。

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▲氣象局上午8點公佈奈格颱風最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局指出，雖然目前官方預報認為颱風將在台灣西南方海域北轉，但背後隱含的不確定性相當大，而這也關係到周日晚間至下周三台灣風雨大小。

今周五(10/28)到周日(10/30)受東北風影響，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，10/29、10/30東北部有較大雨勢；周日(10/30)晚間到下周三(11/2)受颱風外圍環流影響，北部、東半部及恆春有陣雨、防局部大雨。



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