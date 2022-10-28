奈格颱風「不排除下周一晚間發海警」　氣象局曝陸警機率

▲氣象局上午8點發布奈格颱風最新路徑。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風最快明天周六(10/29)可能增強為中颱，氣象局表示，奈格颱風下周一(10/31)上午將開始慢慢北轉，可能來到巴士海峽邊緣，不排除下周一晚間發布海警，機率約一半，不過根據官方最新路徑預測，發布陸警機率低。

氣象局預報員林定宜表示，奈格颱風預測周日(10/30)將經過呂宋島，下周一(10/31)到南海後，在周一上午開始慢慢北轉，位置會在巴士海峽邊緣，不排除下周一晚間有發布海上警報可能，但機率約一半，預期之後會往西走，若路徑提早西偏或過程暴風圈變小，就不會發海警，若沒發海警，奈格颱風將直接往南海方向走。

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林定宜指出，從官方路徑看起來，奈格颱風將不會發陸警，不過周日(10/30)晚間到下周三(11/2)迎風面地區要注意大雨，桃園以北、宜花東等地區要留意大雨，下周三清晨預期最接近台灣，但未來路徑仍有很大不確定性，還是要隨時更新資料。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

至於下周是否會有颱風假，仍要視雨勢和風力影響，由地方政府決定。

根據氣象局預測，下周日晚至下周三受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續，有局部大雨發生的機率，中南部地區雲量也增多，山區有局部短暫陣雨；颱風路徑不確定性高，將影響降雨區域、時間及雨勢大小。

下周四(11/3)颱風雖然有機會逐漸遠離，不過迎風面的北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲氣象局上午8點公佈奈格颱風最新路徑。（圖／氣象局）