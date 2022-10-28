團團病重「中國專家將來台會診」　農委會：上午已專案同意

▲大貓熊「團團」病重，農委會上午同意中國專家以專案方式來台會診。（圖／臺北市立動物園提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市立動物園大貓熊「團團」，日前第二次磁振造影檢查結果出爐，醫療團隊研判為惡性腫瘤，且病況持續惡化，園方已經申請中國專家來台會診，農委會發言人陳淑蓉今（28日）表示，昨天收到北市府來函，今天上午已回函同意，以專案方式，讓中國貓熊專家儘速來台協助治療「團團」，其他細節則要詢問動物園。

來台14年、一直是台北市立動物園人氣明星的大貓熊「團團」，今年8月間身體出現異狀後，病情每況愈下，經過兩次精密檢查後，研判是腦部惡性腫瘤的機率大增，台北市政府尋求中國專家協助，希望能改善團團病情，昨傳出向農委會提出申請中國專家來台。

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而農委會主委陳吉仲今天在備詢時提及，昨天已經收到北市府來函，上午已回函同意，希望讓中國貓熊專家儘速來台協助治療。

農委會發言人陳淑蓉稍早接受《ETtoday新聞雲》電訪也證實，農委會身為保育類動物的主管機關，考量大貓熊「團團」的確有醫療需求，所以就主管專業部分以專案方式同意中國專家來台，但上述專家的防疫部分，以及這些專家來台幾天，這些細節要問其他主管機關，農委會並不清楚細節。