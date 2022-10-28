曾照顧「團團」飼養員優先來台？　陸方透露：盼故鄉老朋友相見

▲大貓熊「團團」病情加重，躺在地上進食。（圖／臺北市立動物園提供）

記者任以芳／北京報導

18歲大貓熊「團團」罹患腦瘤，台北市立動物園今（28日）開記者會，已經申請大陸方面專家赴台。初步得知大陸方面會派兩名成員來台七天探望團團，不會有醫療行為。《東森新媒體ETtoday》記者今上午採訪四川中國大熊貓保護研究中心成員（陸稱熊貓）表示，大家知道團團病重心裡也很難過，之前受疫情影響，雙方有溝通赴台問題，終於初步獲得解決。至於來台大陸獸醫團隊身份，盡可能安排曾經照顧過「團團圓圓」的獸醫或飼養員，讓故鄉老朋友可以見面。

大貓熊團團病情加劇，出現四肢明顯無力、走路腳軟拖地症狀，大部分時間都躺著休息、吃飯，模樣看了讓人心疼。台北市立動物園也盡心盡力照顧團團，安排住進單獨觀察隔離區，24小時專人照顧，補給大量營養，讓團團用最舒服方式生活。

台北市立動物園今指出，大陸暫定派兩名專家赴台七天，不會介入醫療診治。先前大陸專業獸醫團隊已經透過視訊表達關心以及交流治療意見，這次來台尊重台灣獸醫團隊醫治，主要以探視為主。

▲大陸方面可能派曾經照顧過「團團圓圓」專業獸醫或飼養員來台見老朋友。（圖／臺北市立動物園提供）

至於赴台的大陸專業獸醫團隊會是誰？《東森新媒體ETtoday》記者今訪問四川中國大熊貓保護研究中心成員指出，目前四川中國大熊貓保護研究中心是主管機關，底下有四個大貓熊基地，加上海外據點有不少獸醫師。不過，幾年前大熊貓保護研究中心改組，把獸醫團隊分為疾病研究室、疾病防控處兩個單位，最核心的主治獸醫師有十多位。

會是哪位大陸專業獸醫師來台？他判斷，「大陸方面可能傾向挑選，曾經照顧「團團圓圓」的專業獸醫或飼養員優先赴台。畢竟疫情發生以來，飼養員好久沒有來台灣探望團團，安排熟悉的「四川老家鄉親」來探望團團，也能幫老朋友加油打氣。」

研究中心成員也強調，「團團主要病例都在台灣，之前透過多次視訊會診，雙方都有密切交流溝通，主要還是以台灣獸醫圖隊醫治為主。」

其他大陸海外貓熊都是友好外交、繁育學術研究或寄養為主，雙方都有簽署協議，只要大貓熊有任何問題，必須肯定要通報，情況嚴重的話，大陸方面會派評估，病情稍輕微先以視訊會診為主，如果病況嚴重將會派大陸專業獸醫團隊飛到海外照顧。

▲香港海洋公園大貓熊「安安」今年7月21日逝世，終年35歲，是全球圈養最長壽雄性大貓熊。 （圖／翻攝 參考消息）

研究中心成員也私下透露，貓熊罹患惡性腦瘤案十分罕見，臥龍基地確實有治療案例，但每隻貓熊情況不同，不方便對團團病情做探討。但如果貓熊真的病重太痛苦也曾有安樂死特例。

他進一步舉例，今年七月陪伴港人23年的大貓熊「安安」健康情況持續轉差，香港海洋公園忍痛為安安進行安樂死，安安終年35歲，換算人類是105歲。另外，臥龍基地也曾出現皮膚癌的大貓熊，生病實在太痛苦，最後專業團隊多次評估決定安樂死，讓貓熊不要再受痛苦。

研究中心成員指出，「假設在海外展出的貓熊年紀大無法繁育、不幸意外死亡或是病逝，「遺體」必須運回大陸主權地，因為海外大貓熊都是簽署交流協議，像是日美等國，唯獨台灣、香港是特例贈送。」

最後，他指出，身為兩岸和平使者的「團團圓圓」是大陸主管機關贈送給台灣方面，因此不管團團未來發生什麼事，都將永遠留在台灣。