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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／陳時中微幅上揚居次！北市藍綠拉近　蔣萬安40.2%第一

▲▼黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

▲黃珊珊、陳時中、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

九合一選舉進入倒數29天，競爭激烈的台北市長之爭依舊呈現「三腳督」狀態。根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，國民黨候選人蔣萬安支持度40.2%領先，陳時中支持度28.8%暫居第二，黃珊珊支持度20.9%。其他9位候選人合計共2.2%。前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距11.4個百分點，由蔣萬安小幅領先。另外在這次調查中，有80.9%的台北市民表示一定會出門投票。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》，點圖放大，下同）

根據本次調查，蔣萬安支持度40.2%，陳時中支持度28.8%，黃珊珊支持度20.9%，其他9位候選人合計共2.2%（包含張家豪0.5%、蘇煥智0.5%、童文薰0.5%、鄭匡宇0.2%、王文娟0.2%、唐新民0.1%、黃聖峰0.1%與施奉先0.1%），前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距11.4個百分點，蔣萬安小幅領先。

由《ETtoday新聞雲》民調歷次調查結果觀察，蔣萬安支持度趨勢無太大波動。相較前次調查（2022年10月上旬），支持度約略增0.6個百分點黃珊珊支持度則微幅下滑，由前次23.3%減少2.4個百分點至本次20.9%。至於陳時中支持度雖易受防疫相關議題或其他新聞事件影響而有變化，但隨著選期將近，綠營票源開始凝聚，陳時中支持度由前次27.0%微幅提升1.8個百分點至本次28.8%，並與蔣萬安拉近距離，支持度差距也由前次12.6個百分點縮減為本次11.4個百分點。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲2022台北市長民調變動趨勢。（圖／《ETtoday新聞雲》）

從民眾的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50-59歲（49.1%）、60歲及以上（49.3%）、國民黨（92.8%）、泛藍（81.0%）認同者中獲得相對較高的支持度；陳時中則在民進黨（80.3%）、泛綠（70.2%）認同者中獲得相對較高的支持度；而黃珊珊在20-29歲（34.3%）、30-39歲（32.7%）、台灣民眾黨（71.3%）認同者中獲得相對較高的支持度。至於中間選民，則以蔣萬安獲得較多支持，支持度39.1%

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

若由議員選區來看，各選區均以蔣萬安支持度為最高，特別是第03選區（松山、信義），蔣萬安支持度近5成，領先對手幅度在二成五以上。儘管第05選區（中正、萬華）蔣萬安支持度居冠，但領先對手幅度不大，尤其與陳時中差距僅1.2個百分點，屬誤差範圍內，相較其他選區，蔣萬安在第05選區（中正、萬華）較為弱勢。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

棄保問題方面，這次民調進一步詢問如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人。在蔣萬安支持者中，75.5%表示不會改變，18.7%改投黃珊珊，1.0%改投陳時中；陳時中支持者中有83.8%不會改變，7.4%改投黃珊珊，1.9%改投蔣萬安；黃珊珊支持者中則有70.5%不會改變，18.0%改投蔣萬安，7.2%改投陳時中。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

看好度方面，根據本次調查結果，有45.3%台北市民看好蔣萬安當選2022台北市長，28.9%台北市民看好陳時中當選，17.5%看好黃珊珊，另有8.4%表示不知道/沒意見。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

至於喜好度方面以蔣萬安最受台北市民喜愛，黃珊珊最不讓台北市民覺得討厭。台北市民對蔣萬安的喜好度為41.3%（非常喜歡22.8%、有點喜歡18.5%）、討厭度24.9%（非常討厭14.6%、有點討厭10.3%）；陳時中的喜好度為30.2%（非常喜歡19.4%、有點喜歡10.8%）、討厭度47.7%（非常討厭35.8%、有點討厭11.9%）。而黃珊珊的喜好度為36.6%（非常喜歡11.6%、有點喜歡25.0%）、討厭度則為18.4%（非常討厭8.2%、有點討厭10.2%）。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

在投票意願方面，這次調查也顯示，11月26日台北市長選舉，目前有80.9%的台北市民表示一定會去投票。針對一定會去投票者，蔣萬安支持度42.2%，陳時中支持度31.5%，黃珊珊支持度20.7%，其他9位候選人合計共1.3%，前兩名的蔣萬安與陳時中支持度差距10.7%。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

最後，市長滿意度方面呈現出不滿意高於滿意。44.4%台北市民對現任市長柯文哲的施政表現感到滿意（非常滿意7.5%、還算滿意36.9%），52.0%台北市民對柯文哲施政表現感到不滿意（非常不滿意27.7%、不太滿意24.3%）。

▲2022台北市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。於10月24日至26日，針對20歲以上的台北市民進行「2022台北市長選情調查」，回收有效樣本數1,313份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.7%。以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為台北市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）。

調查共發出60,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,313份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.7%。採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據111年9月底台北市民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與2021年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。

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