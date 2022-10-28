恐攻風險增　美國撤離奈及利亞非緊急人員

▲ 2022年7月5日奈及利亞首都阿布加一座監獄遭武裝份子襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

激進組織伊斯蘭國（Islamic State，IS）近日在世界各地頻繁作亂，先是突襲奈及利亞首都一座監獄，又趁亂攻擊伊朗什葉派聖地，導致數個地區恐怖攻擊風險升級。美國27日下令非緊急人員撤離奈及利亞首都阿布加（Abuja），並建議要前往該地的民眾審慎考慮。

《路透社》報導，伊斯蘭國7月宣稱襲擊奈及利亞首都一座監獄，造成800多名嫌犯逃獄，雖事後奈及利亞警察部隊抓回400多名逃犯，現仍有440名還在追捕中，令人擔心叛亂份子已經擴散。自23日以來，美國駐奈及利亞大使館持續表示，首都阿布加恐怖攻擊風險上升，購物中心、政府機構、國際組織都可能成為目標，請民眾避免非必要的活動。

美國務院27日聲明指出，出於安全考量，下令撤離美國駐奈及利亞首都阿布加大使館人員及家屬。除首都阿布加以外，美國也建議公民不要前往東北部博爾諾州（Borno）和約貝州（Yobe），因這兩地曾受到極端組織博科聖地（Boko Haram）的襲擊。

其他西方國家也發布類似公告。英國政府警告，在奈及利亞的英國公民應保持警惕。



