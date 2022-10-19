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部隊突襲女子高中！16歲伊朗少女「拒唱愛國歌曲」　慘遭毆打致死

▲▼伊朗16歲少女帕納希（Asra Panahi）因在學校拒唱親政府的愛國歌曲，遭安全部隊毆打傷重不治。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗16歲少女帕納希（Asra Panahi）因在學校拒唱親政府的愛國歌曲，遭安全部隊毆打傷重不治。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

伊朗「頭巾女孩」艾米尼（Mahsa Amini）被道德警察逮捕後死亡，引起伊朗民眾群情激憤，一個多月以來全球多個城市皆舉行示威聲援。不料，正義尚未伸張，伊朗又有一名女高中生遭到安全部隊人員毆打致死，原因只是她沒有唱一首支持政府的愛國歌曲。

▲▼伊朗16歲少女帕納希（Asra Panahi）因在學校拒唱親政府的愛國歌曲，遭安全部隊毆打傷重不治。（圖／翻攝自推特）

▲帕納希拒唱一首歌就被毆打致死，但相關消息遭到伊朗當局否認。（圖／翻攝自推特）

根據《衛報》、《每日郵報》報導，伊朗西北部城市阿爾達比勒（Ardabil）的沙赫德（Shahed）女子高中13日遭安全部隊突襲搜查。據伊朗教師工會協調委員會說法，安全部隊要求女高中生們齊唱一首讚揚最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的頌歌，一群拒絕唱歌的女學生遭到毆打後送醫，其中年僅16歲的帕納希（Asra Panahi）傷重不治。

22歲的伊朗女子艾米尼因沒戴好頭巾疑遭毆死後，最近5周以來，伊朗各地乃至於全球多個城市都發起示威活動，其中伊朗女學生成為反對當局態度最強硬的力量之一，她們摘下頭巾，在網路上分享剪去長髮、對最高領袖比中指等影音內容。

▲▼土耳其伊斯坦堡伊朗大使館外17日舉行示威活動。（圖／路透）

▲土耳其伊斯坦堡的伊朗大使館外17日舉行示威活動。（圖／路透）

為了應對異議聲浪，伊朗當局上周針對各地學校發動一系列「突襲」，傳出有警察強行進入教室，暴力逮捕女學生，將她們推入車內載走，還朝著學校建築發射催淚彈。有報導稱，帕納希在學校被毆後死於嚴重內出血，但伊朗當局不願對她的死亡擔負責任，她的叔叔更在國營電視台訪問中宣稱，帕納希是死於先天性心臟病。

▲▼伊朗駐印尼雅加達大使館外18日有抗議民眾聚集，並用血手印表達訴求。（圖／路透）

▲伊朗駐印尼雅加達大使館外18日有抗議民眾聚集，並用血手印表達對「頭巾女孩」艾米尼之死的不滿。（圖／路透）

伊朗教師工會譴責了安全部隊此次「殘忍且不人道」襲擊，並要求教育部長下台。帕納希之死促使各地學生進一步動員參加周末的抗議活動，一名16歲女學生納茲寧（Naznin，化名）表示，父母怕她去學校會被逮捕便把她關在家，「如果我只是憤怒地待在家，那我能得到什麼好處？我和伊朗各地同學決定本周走上街頭抗議，即使必須瞞著我爸媽，我也要這麼做。」

19歲的娜吉絲（Nergis，化名）因參加示威，背部、腿部都被橡膠子彈擊中，但她仍不顧危險繼續上街。她認為，帕納希以及此前兩名死於安全部隊之手的16歲和17歲女學生的犧牲，讓伊朗年輕人更團結同心。據人權組織統計，截至17日，伊朗已有215人在全國各地抗議活動中喪命，其中包含27名未成年人，據信有數千人被捕。

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