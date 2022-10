伊朗警連開多槍！17歲少年近距離中彈亡　父母崩潰：他犯什麼罪？

▲伊朗17歲少年阿迪內札德(Abolfazl Adinezadeh)遭警方開槍打死。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

伊朗反政府示威又出現新的受害者,年僅17歲的少年遭警方近距離連開多槍身亡,他的父親捧著遺照哭喊,「我的兒子到底犯了什麼罪?你居然在他肚子上射了24發子彈!」

根據衛報、BBC報導,住在伊朗第二大城馬什哈德(Mashhad)的17歲少年阿迪內札德(Abolfazl Adinezadeh)在反政府的抗議活動中,遭警方開槍擊斃。他的父母表示,阿迪內札德8日翹課去參加抗議活動,後來就再也沒有回家,直到隔天父母接到教育局的電話,請他們到警局接兒子,結果等到的居然是一具屍體。

根據死亡證明上所寫,阿迪內札德的死因是被霰彈槍打中,造成肝臟和腎臟破裂身亡;消息人士引述醫生說法指出,子彈是在距離阿迪內札德不到1公尺的地方射出的。阿迪內札德的父母在葬禮上悲痛哭喊,「我的兒子到底犯了什麼罪?你居然在他肚子上射了24發子彈!」

Iranian security were present at Abolfazl’s funeral.



After funeral, some mourners were stopped and asked to delete the videos of the ceremony in their mobile phones.

5/5 pic.twitter.com/5G75uGI60k