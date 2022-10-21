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伊朗警連開多槍！17歲少年近距離中彈亡　父母崩潰：他犯什麼罪？

▲▼伊朗17歲少年阿迪內札德（Abolfazl Adinezadeh）遭警方開槍打死。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗17歲少年阿迪內札德（Abolfazl Adinezadeh）遭警方開槍打死。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗反政府示威又出現新的受害者，年僅17歲的少年遭警方近距離連開多槍身亡，他的父親捧著遺照哭喊，「我的兒子到底犯了什麼罪？你居然在他肚子上射了24發子彈！」

根據衛報、BBC報導，住在伊朗第二大城馬什哈德（Mashhad）的17歲少年阿迪內札德（Abolfazl Adinezadeh）在反政府的抗議活動中，遭警方開槍擊斃。他的父母表示，阿迪內札德8日翹課去參加抗議活動，後來就再也沒有回家，直到隔天父母接到教育局的電話，請他們到警局接兒子，結果等到的居然是一具屍體。

根據死亡證明上所寫，阿迪內札德的死因是被霰彈槍打中，造成肝臟和腎臟破裂身亡；消息人士引述醫生說法指出，子彈是在距離阿迪內札德不到1公尺的地方射出的。阿迪內札德的父母在葬禮上悲痛哭喊，「我的兒子到底犯了什麼罪？你居然在他肚子上射了24發子彈！」

事實上，伊朗官方的保安人員也出席了阿迪內札德的葬禮，他們要求弔信者刪除手機內的葬禮照片或影片，同時要求父母稱阿迪內札德是伊朗民兵組織的成員，等同於將射殺責任推到抗議者身上。消息人士也指出，阿迪內札德的手機至今未歸還給家人。

聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）表示，伊朗安全部隊的暴力行為有增無減，「一些消息來源表明，在至少7個省份，有多達23名孩童被實彈、近距離金屬彈射擊或遭毆打身亡，還有很多學校被突襲，許多孩子們被逮捕。」

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