綠委再提取消「對國父遺像宣誓」　國民黨團：今院會反對到底

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨立委林楚茵等人本周再提案修改《宣誓條例》與《總統副總統宣誓條例》，若通過，未來公職人員就職便不必向國父遺像宣誓。對此，國民黨團表示，此舉是在操弄意識形態炒選情，今日（28日）一定會在院會上反對到底。

▲立法院也掛有國父遺像。（資料照／記者李毓康攝）

前民進黨立委高志鵬2016年曾提案修法，廢除學校及公家機關懸掛國父遺像的規定，當時受到國民黨立委林奕華痛批，民進黨立委搞清算、鬥爭，看起來比較像是「文革元年」，掀起各界關注。

而在2020年民進黨立委范雲也曾提案修正《中華民國國徽國旗法》，刪除政府機關、學校團體以及軍事部隊，應於禮堂及集會場所的正面中央懸掛國父遺像的規定，最終遭國民黨團退回程序委員會。同年10月時代力量黨團又提出《國旗國徽法》修法，期望未來總統、副總統、高階公職員就職時，不必再向國父遺像宣誓。

根據《聯合新聞網》報導，如今民進黨立委林楚茵等人再度於本周提案修改《宣誓條例》與《總統副總統宣誓條例》，林楚茵表示希望能刪除原條文中要對國父遺像宣誓就職的規定，考量到現今社會的多元性，宣誓人表達意思的方式也不應該受到侷限；不過，國民黨團認為，此舉是打著台灣主體意識的大旗在操弄意識形態以及炒選情，今日（28日）一定會在院會上反對到底。