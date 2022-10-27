史上最短任期！新北3議員被褫奪公權　王明麗、唐聖捷、曾柏瑜將遞補

▲2018年新北第二選區議員候選人唐聖捷。（圖／翻攝唐聖捷臉書）



記者杜冠霖／新北報導

10名前、現任台北縣議會議員嫌收賄詐領補助費，依違反《貪污治罪條例》 「職務上行為收受賄賂罪」判刑，今最高法院駁回上訴，其中3名現任議員遭解除職務，新北市選委會也宣布，缺額分別由國民黨王明麗、時代力量唐聖捷、時代力量曾柏瑜遞補。

「賣預算回扣案」當年鬧得沸沸揚揚，數名跨黨籍議員與業者成立如通集團，利用議員補助款制度，購買議員或台北縣樹林市民代表年度內一定額度議員補助款用牋，並收取三成作為賄賂，抑或是透過借貸，開立借款金額三倍計算的議員補助款用牋抵債。

「賣預算回扣案」在纏訟多年後今最高法院駁回上訴，全案定讞，而三位現任新北市議員高敏慧（判刑5年）、何淑峯（判刑4年10月）、金中玉（判刑3年10月），依法將遭解除職務，何淑峯與金中玉兩位議員，已登記參選連任，也將遭撤銷候選人登記。

而新北市選舉委員會稍早也宣布，這屆議員任期至12月24日，法院已通知下週會同步將判決書送至行政院解除3人職務，並通知中選會辦理遞補程序。

而根據當屆投票結果，高敏慧職務由國民黨籍王明麗遞補、金中玉職務由時代力量曾柏瑜遞補、何淑峯職務由時代力量唐聖捷遞補，新北市選委會表示，過去類似作業程序預估2週，最慢11月26日投票前就會讓三位候選人遞補上任。

唐聖捷為前游泳國手，2018年代表時代力量參選新北第二選區落選，他拿下13,929票，為該屆落選頭，曾柏瑜過去曾任太陽花學運發言人、330反服貿遊行主持人、黑色島國青年陣線行政組長、臺灣綠黨青年部召集人，也曾受台北市長柯文哲邀請，進入北市府秘書處媒體事務組工作。

王明麗在2018年也曾遞補同區議員蘇有仁2個月，今年在國民黨議員初選時落馬，這也是她第二次遞補議員。