醫：控制血糖就是控制體重　98%實測有效瘦身！

【企劃特輯】

依據衛服部110年國人十大死因統計，結果顯示一半以上是慢性疾病，如心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病等，而這些疾病共通的危險因子就是「三高」：高血壓、高血糖、高血脂，且現在有9成糖尿病患者是加了肥胖的「糖胖症」患者。對於現代人常見的通病，內科專科醫師吳紹琥表示：「人體會胖，最主要是因為血糖過高、把過多的熱量儲存起來變成脂肪！如果能控制自己的血糖起伏，避免每天過高的情況反覆出現，就會變瘦！」簡單來說，只要能控制血糖起伏、其實就是在幫助妳控制體重！

台日聯合研究4大複方 實測有效讓醫師也認可 封為「植物界的瘦瘦筆」

日本70年老藥廠「日南製藥」，集台日經驗聯合研究，歷經三年使用超臨界技術推出「苦瓜胜肽」，這款苦瓜胜肽從日本鹿兒島縣的山苦瓜中獨家定序出20000個胺基酸，能促進自體生成GLP-1胜肽；還添加「專利紅麴」能夠保護細胞、穩定血糖；「大豆胜肽」能促進新陳代謝、分子小更好吸收；「小麥低聚肽」，不止營價值高、分子小容易被吸收；四大專利複方成份互相作用，進而達到穩糖保健機制。

經研究證實，「日南製藥 苦瓜胜肽」結合在胰島素的受體上幫助血糖進入細胞作用，讓糖化血色素控制在7以下、穩定血糖、延長胃排空速度並產生飽足感，同時還能減少脂肪囤積，不但媲美全效型「口服瘦瘦筆」，還擁有「日本專利血糖專家」的封號！不只可用於糖胖症患者控制血糖及瘦身減重，一般民眾有減重、三高困擾及紅字健檢報告通通都適用！

醫師推薦！不必挨餓、動刀 平均降10%體重、4週降25%體脂

吳紹琥醫師表示，透過苦瓜胜肽能達到「三降三升」的目的：包括降血糖、降血脂、降胰島素濃度；提升基礎代謝、提升肌肉量、提升飽足感。體內少分泌一點胰島素不但能降低血糖，也降低體肪脂率、血脂肪、膽固醇，自己身邊的案例開始吃苦瓜胜肽一段時間後，平均每個人都有減少10％的體重，４週內就可以減少25％的脂肪囤積，效果相當驚人！

電視節目也推薦 穩糖、減重一舉兩得！

「日南製藥苦瓜胜肽」不只讓醫師大推，在電視節目《大老闆聯盟》中也曾介紹過，這一顆將囊就等於吃下50顆苦瓜的營養成分，讓許多不敢吃苦瓜的人都能透過「苦瓜胜肽」獲得營養，如果你也想要減重、卻又害怕動刀、不想挨餓、更怕胡亂吃減肥藥傷身的族群，那你不訪試看看「日南製藥苦瓜胜肽」達到穩糖、減重一舉兩得的效果！

穩糖、減重一顆搞定「日南製藥 定序苦瓜胜肽」哪裡買？

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