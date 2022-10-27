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「我只是想幫兒子找安身立命的地方」身處高位的官員一樣找不到看護

記者唐鎮宇／專題報導

國內長照制度與移工制度銜接出現斷層，不只是社會底層的弱勢民眾受害，連看似更有資源的政府官員，同樣面臨難解的長照問題。身為監察委員，國家發給王幼玲每月近20萬元的薪水，還賦予她糾正、彈劾行政部門缺失的權力，但面臨照顧人手問題，她同樣身處困境。

學者指，長照無法滿足民眾需求，民眾自費請移工，卻又被限縮長照補助並不合理；政府應考慮解除限制外，也可增加現金給付，讓民眾可以依自身需求，找尋更適合的照顧模式。

 ▲王幼玲（中）和丈夫（左）有個高高壯壯的兒子（右），但兒子因情緒問題會出現推人行為。(王幼玲提供僅限專題使用）

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▲王幼玲（中）和丈夫（左）有個高高壯壯的兒子（右）。兒子因情緒問題，偶爾會出現推人行為。（圖／王幼玲提供）

面對長照問題　監察委員也束手無策

王幼玲有一個高高壯壯的兒子，但因罹患自閉症，不時會出現推人等情緒行為。因她忙於公務，丈夫自己也須洗腎，因此家中有請外籍看護，白天跟著兒子到日照中心照料。但兒子不時會出現推人行為，還會和移工大打出手，有時甚至兩老也會遭殃。

會和兒子上演全武行的外籍看護合意解約了，兒子在去年10月開始住進八里療養院。王幼玲說：「我和先生年紀都大了，沒辦法一輩子照顧他，也想趁機會幫兒子找個安身立命之處」，索性讓兒子去住精神科病房，讓他慢慢適應機構化的生活。

▲ 因「不可能一輩子照顧兒子」，王幼玲在去年讓兒子住療養院，熟悉機構化的生活。(王幼玲提供僅限專題使用）
▲王幼玲的兒子（右）住進精神病房，院方要求她一定要請看護才行。（圖／王幼玲提供）
 

醫院外籍看護從一天2200元漲到3200元

王幼玲說，雖然兒子可以自己刷牙洗臉，但因如廁時無法處理乾淨，醫院要求家屬必須找看護工才讓兒子住院。王說，「當時我以為一天花2200元找看護應該差不多吧！沒想到仲介說『這價格你可能找不到人』」，她最後開出一天2500元的價碼才找到外籍看護，而且10天就要結帳一次。

因為要到精神病房照顧，等於外籍看護也會一起被關進去，加上兒子的情緒行為，接手的移工一個一個辭職，王幼玲又一個一個的找。到了今年5月，因健保給付期滿，兒子轉到三軍總醫院北投分院繼續治療，院方同樣要求家屬要請看護。但王說，這時候看護工的行情價已經漲到1天3200元，等於一個月要花上近10萬元！

如此高額的花費，王幼玲說：「雖然我還是可以負擔，但看到存款一天一天下降，也是很無奈！」現在兒子準備出院回家了，她還是得要回頭申請外籍看護。目前政府規定的外籍看護最低起薪是2萬元，仲介問她，打算給多少薪水？王幼玲很阿莎力地說：3萬！

 20萬元月薪也難扛重症　監委嘆：收入更低的家庭怎麼辦？

▲台灣長照家庭圖鑑專題圖表。（圖／記者唐鎮宇）

近年因疫情限制移工入境，缺工影響，導致市場外籍看護薪資上漲；加上印尼政府要求，我國勞動部8月底才將外籍看護薪資樓地板從1萬7000元調高到2萬元。王幼玲說，對重度照顧者的家庭來說，照顧責任不可能全丟給移工，通常還要搭配另外一位照顧者，通常都是媽媽；也就是說只有爸爸一人在賺錢。如果移工薪資再漲下去，請不起的重症家庭可能會越來越多，「我擔心照顧悲劇會不會增加？」

王幼玲說，大家都同意，在家裡負擔照顧責任的移工，應該要有足夠的休假與薪資，但對付不起的家庭怎麼辦？「以我這樣的薪資，我賺的錢就差不多剛好給移工了，收入更低的家庭怎麼辦？最後結果就是家裡收入最低的人來辭職。」
對於長照困境惡化，王幼玲也嚴詞批評：「衛福部規劃的長照沒有看到實際家庭的需求，衛福部不能再坐視不管了，應該要負起責任！」王說，目前長照制度中的喘息服務，失能情況越嚴重、越需要照顧的人，反而使用比率越低；失能較嚴重的人自費請外籍看護來幫忙，結果長照中的照顧服務不但不能申請，專業服務（可請營養師、職能治療師等到府教導照顧，政府補助部分費用）額度還要被縮減，這並不公平。
 

「現在長照可以讓子女在外頭安心工作嗎？」學者籲長照增現金給付

王幼玲還問了一個發人省思的問題：「一個雙薪家庭來說好了，在父母都失能的情況下，以目前長照照顧服務員的量能，可以讓兩個人安心在外面工作，把父母放家裡，讓照顧服務員來照顧嗎？」目前制度如何讓年輕人安心在外工作？有沒有可能讓照服員跟外勞搭配來分工，由機構派遣到家戶，分攤白天和夜間的照顧？王說，不然如果現在這樣將照顧工作放在一個人身上，家屬會累死，移工也一樣，「問題只會越來越嚴重，變成只有相當收入的才能應付，政府不能沒看到這個問題，再不處理，可能再一年就爆炸了！」

老人福利聯盟秘書長張淑卿說，從使用者觀點來看，除了少數收入較高者外，民眾都一樣繳稅給國家，但自費聘請外籍看護的人，獲得的長照補助反而比較少。外籍看護負擔實質的照顧任務，但國家對移工定位不明，都推說是雇主與移工之間的私人契約關係，給移工的支持和訓練就不足，移工離職情況就會增加。台北護理大學長期照護系教授陳正芬也說，這種做法就好像家長花錢讓小孩去參加補習班，但卻因此政府就不讓你接受義務教育了，並不合理。

長期研究長照制度的空中大學社會科學系副教授林谷燕說，德國長照制度是採實物給付（請人來照顧）、現金給付（發現金），以及兩者混合的「混合給付」3種方式。其中「混合給付」可讓家庭照顧者情況調整實務跟現金給付的比重，如體力變差、不堪負擔照顧責任時，可提高實物給付，請人來幫忙。她建議，我國可參考德國長照制度，未來可增加現金給付、混合給付模式，提供照顧者更多選擇機會。

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