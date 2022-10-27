移工在他家中風　他讓她住院養病還照樣給薪

記者唐鎮宇／專題報導

長照和移工制度銜接困難，只要移工一逃跑或辭職，重症家庭馬上天下大亂。在這「亂世」之中，也有人找出解法。陳先生聘用移工20多年來，沒有一位移工逃跑，甚至他還反過來照顧移工，靠的就是同理心與建立「交接」制度。

當兵跌入壕溝 全身癱瘓的人

陳先生是脊椎損傷患者，40年前在金門當兵時，因暗夜中攙扶喝醉的連長回營，不慎踩空跌入壕溝，造成脊椎第一到第四節骨折。當時因醫療不發達，隔天才有直升機將他送到台北治療，雖然撿回一命，但人已全身癱瘓，身體也沒有知覺。

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陳先生因傷退伍後，靠軍方撫恤金、軍中兄弟和父母照顧，直到1998年才開始請移工接手。20多年來中間陸續換了6、7位移工，目前這位移工已經照顧他超過12年，前一位移工也工作達6年。

問起陳先生為何能讓移工做這麼久？他說就是「將心比心」。陳說，以一般看護最常抱怨的「移位」問題來說，其實需要專業訓練才有辦法做到，而且看護和被照顧者的體位要相稱才有辦法，因他個子較高，很早就自己動手做移位機來搞定自己，不用麻煩移工移位。

只有媽媽才做得到的每天半夜翻身 他不讓移工做



▲即便自己全身癱瘓，陳先生（左）對移工仍相當好。（圖／陳先生提供）

被勞動部官員私下稱為「只有媽媽才能做到」的每天半夜起床幫被照顧者翻身，陳先生也很少叫移工做。他說：「她們白天還要工作，如果沒特別的事，我一定盡量給移工完整的8小時睡眠，我自己就睡翻身氣墊床。」

陳先生說，移工離鄉背井工作就是為了賺錢，如果經濟能力許可，他都會主動幫移工加薪；曾有移工說因「家裡想蓋房子」要每個月跟他借3000元，他反而阿莎力地回：「借了你也還不起，就當作我幫你吧！」直接幫移工加薪。

移工中風了 他薪水照給

陳先生對看護工的好還不僅如此。先前有位照顧他快6年的移工，一直有高血壓的問題，陳先生也一直提醒她要注意。這位移工即將期滿返國時，放假出門和朋友喝酒、吃大餐慶祝，結果隔天早上竟然「爬不起來」。陳先生見狀，趕快呼叫爸爸幫忙送醫，檢查發現竟然是中風。

這下子負責照顧人的移工，自己也需要人家照顧，該怎辦？陳先生二話不說，不但薪水照給，還通知移工的兒子到台灣醫院照顧他媽媽，自己再請另一位移工來照顧，等於同時負擔兩名移工的薪水。

照顧非常重視人和人之間的細微互動，照顧員不固定或常常更換，也會影響照顧者本身健康。陳先生說，像這位移工中風來得突然，新移工一接手因不熟悉照顧方式，當時我的身體就走下坡，「所以雇主一定要想清楚，一定要考慮對方的感覺，有什麼事情大家一起幫忙」。

喘息照服員「什麼都不會」 他讓照服員和移工建立交接制度

聘僱外籍看護時，陳先生也有使用長照的喘息服務，由本國籍居家照顧服務員來代班幾天，讓移工可以放假休息。但陳先生直言：「長照真的是做得很爛！」雖然照服員得先經過96小時的訓練，「但這個時間根本不夠，等於就是認識病人而已，來代班的時候也是什麼都不會！」



最後陳先生花3禮拜、每個禮拜1天使用長照服務，但這天也讓移工來交接、手把手地教，讓這位照服員可以漸漸上手掌握照顧他的技巧，「而且還要剛好每一次派來的都是同一位照服員，不然每次又要重新教。」依衛福部統計，目前20多萬聘僱外籍看護的家庭中，僅有1萬多人有使用長照喘息服務。

因疫情影響，這兩年外籍看護缺工嚴重，薪資行情水漲船高，陳先生也曾遇過移工吵著要加薪的情況。 雖然他能體諒「大家都是出來賺錢的」，「仍盡量滿足就滿足」，但有時仍不堪負荷，只好換人。陳先生無奈的說，「勞動力發展署真的不知民間疾苦，搞得大家雇用看護工的成本都很高、很痛苦！」不過即便移工要解約離職，他也要求移工要做好「交接」再離職，縮短更換看護的磨合陣痛期。

移工雇主＝跨國企業老闆 得掌握管理員工能力

中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，移工其實就是「跨國人才」，進入照顧家庭中和一般職場相同，需要時間熟悉「職場」文化，也希望在職場找到支持。而移工雇主其實就是「跨國企業的老闆」，需學習老闆該有的管理人員能力、和「員工」相處的能力等。

陳景寧觀察，如果移工在「職場」上獲得更多支持，如家人能體諒、重視移工的付出，並獲得尊重，工作就會更穩定。陳透露，實務上有個觀察移工有沒有可能逃跑的線索，就是「移工有沒有和雇主一起同桌吃飯？」移工平時照顧已經很辛苦，如果在職場中的付出又被低估，遇到不會的照顧技巧又沒人可以問，就很有可能逃跑。如果雇主能尊重移工，並適當引入長照資源，例如讓職能治療師等到家中指導移工照顧技巧，將被照顧者、主要照顧者、長照照服員、外籍看護等形成「新家人關係」，長照的照顧環境才會更穩定。

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