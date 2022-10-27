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「她們為什麼可以拒絕照顧我爸？」缺乏支持的照顧體系

記者唐鎮宇／專題報導

「這是她們的專業，為什麼她們可以拒絕提供照護？」吳小姐的爸爸已經中風20多年了。這20年來，吳小姐換過20多個照服員、10個台籍看護、8個外籍家庭看護工，但幾乎沒有人能達到她的照顧需求。專家分析，移工來台後遇到病人身體有變化，或和先前學到的照顧方式不同，也不知道能向誰求助，呼籲政府重視移工在台的訓練。

換過40位看護的女兒　只求照顧好中風＋失智的老爸

吳爸爸中風時除視力全盲外，還被診斷出失智。一開始醫生評估「很有可能變成植物人」，但吳小姐仍不放棄任何希望，立刻申請留職停薪要來照顧，因為「我是兄弟姐妹中，唯一沒有結婚的」。爸爸每天要固定時間吃藥、固定時間復健，因中風後右半身較沒有力氣，起居需要人攙扶，吳小姐便請了一位外籍看護一起幫忙。

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吳小姐說，一開始移工還能幫上忙，她看移工逐漸熟悉工作後也恢復上班，但沒想到後來移工平均每個月都會打電話給她「求救」，像是「在醫院迷路」、「下雨天推輪椅時腳扭傷」等；每次一來電，吳小姐就得和公司請假處理，「後來我乾脆直接跟公司申請縮減工時，真的沒辦法！」

被移工拋棄「泡在尿和大便中」爸爸罹患創傷症候群

20年來吳小姐換過8位移工，其中有5位是來台後嚷著腰痠背痛、抱不動爸爸，帶去醫院檢查才發現曾出過車禍、有斷過腿骨等重大傷病；還有一位同樣吵著不要抱，檢查後才發現她肚子裡有8公分大的巧克力囊腫。吳小姐說，「這些他們來台灣前都沒有講！」她還一度氣到對其中一位移工提告詐欺。剩下兩位移工，一個是在家裡逃跑，還有一個是一到桃園機場就跑了。

談起那位在家中逃跑的移工，吳小姐氣憤的說，移工是在領完薪水的那天下午，趁媽媽午睡時逃跑。媽媽起床後，才發現爸爸因無人照料，整個人早已泡在尿和大便中；接下來半年，爸爸就變得很容易尖叫，晚上睡覺時得牽著他的手才行。後來醫生診斷，認為爸爸有了「創傷後症候群」。

中間吳小姐也曾自費請過台籍看護，但大家都受不了爸爸會尖叫的情況而離職；送去機構的話，多數機構不願收失智症患者，少數願意收的要求裝上鼻胃管，但吳小姐認為「有咀嚼才能刺激腦部、延緩失智」而拒絕。

「沒人要幫我爸清理私處」　她疑被長照中心列入「黑名單」

▲吳小姐照顧爸爸20多年，這些年來也換了很多看護，但幾乎沒有人能夠達到她的要求。(吳小姐提供僅限專題使用)
▲吳小姐（左）照顧爸爸20多年，這些年來也換了很多看護，但幾乎沒有人能夠達到她的要求。（圖／吳小姐提供）

20多年來換過30多個看護，難道不累嗎？吳小姐說，一開始照顧發生磨合，她都很寬容，沒有馬上換人；她甚至自己也去報名照服員的課程學習．但她發現，不論是照服員還是移工，幾乎沒有人願意照醫生建議的方式照顧。例如醫生建議爸爸尿尿完後，要把包皮翻出清理積尿，否則會感染；她也準備了拋棄手套供看護使用，但20多年來只有一位移工願意，其他通通都不願意，導致爸爸常因發炎而發癢，最後抓破皮。

覺得不好用，吳小姐就向長照中心要求換照服員，但久了她發現長照中心很長一段時間都推說「沒人」，疑似被列入黑名單，「後來我也乾脆不用了，風險太高了！用了之後我還要花更多時間帶爸爸去看皮膚科、護理傷口，我反而要花更多時間！」

吳小姐批評，政府對長照照服員和外籍看護工沒有把關照顧品質與評鑑，「為什麼看護可以拒絕照顧？」應該要有相關法律規範；機構的收費又過高，等於是要大家提前拿養老金出來支應，「政府現在的做法，是不是要我們放棄重症的人？」

吳小姐的例子在台灣長照家庭圖鑑裡並非少數，但看在專家眼裡，其實是我國對移工的訓練與支持機制不足，讓離鄉背井來到陌生環境、照顧陌生人的移工，無論遇到洗腎的、失智的、糖尿病的，都只能用一招來照顧，一但遇到狀況，因語言不通，也不知道該怎麼說「請支援照顧」。

沒同事、不會中文　移工照顧遇到狀況缺乏訓練支援

對於我國現在遇到的移工照顧人力與品質困境，長期研究日本長照制度的海洋大學海洋法律研究所副教授林倖如說，問題的核心是「我們認為對人的照顧，是不是一種專業？」過去政府對這個問題曖昧不明，認為「照顧」只有吃喝拉撒睡，但當移工碰到照顧者身體有變化，她可以如何尋求支援？

林倖如說，像過去日本長照不仰賴外國人力，主因是日本認為照顧須有一定專業性，必須細膩到能呼應照顧者的反應並調整服務內容。因此近年日本因缺工開放外籍看護時，第一要求就是日語能力，必須要能和被照顧者溝通；二是照顧技巧等專業。兩者要在2年培訓時間內都拿到檢定資格通過，才能留在日本的長照機構工作。

▲來台灣3年的Rika(右1)，就已經換過3位被照顧者，遇到不熟悉的照顧情況，她只能自己摸索。(Rika提供僅限專題使用)
▲來台灣3年的Rika（右1），就已經換過3位被照顧者，遇到不熟悉的照顧情況，她只能自己摸索。（圖／Rika提供）

從印尼來台灣3年的Rika就曾遇到這類問題。Rika至今已經換過3位雇主，有罹患骨癌的阿公，也有失智症和糖尿病的阿嬤，還曾到養老院當看護。Rika說，來台灣後遇到的情況很多種，每個阿公、阿嬤差異很大，像是要幫骨癌的阿公通尿管，要幫糖尿病的阿嬤打胰島素，要幫養老院的老人抱上洗澡床等，都需要不同技巧。

雖然來台灣前曾在印尼受訓2、3個月，也有學抽痰等技巧，但Rika說，來台灣後實際情況完全不一樣。像抽痰雖然有學過，但器具不一樣，有時候不知道怎麼做，也沒有同事可以問；在養老院時曾因為不知道該怎麼抱老人坐上輪椅，還因此挨了罵。

Rika說，來台灣遇到這些問題時，又完全不會說中文，完全找不到人問，只能靠自己摸索；最後她只好向雇主爭取每週要放假一天，才有時間學中文。Rika說：「我們來台灣也是想要把事情做好，但語言不通，也怕做不好會影響到老人家，希望台灣政府可以幫幫我們。」

台北護理大學長期照護系教授陳正芬說，移工雇主對移工照顧技巧不滿，有時候並不是移工技巧不好，而是照顧家屬堅持只用自己認為對的方法；而對移工來說，也需要雇主在情感上的肯定與支持。陳建議，雙方一但陷入這種緊張關係，移工家庭可以透過長照制度中政府補助的專業服務，請職能治療師等專家到府演練，由專家教導移工，也示範正確的方式給家屬看。

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