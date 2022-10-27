「我是不是要辭職回家照顧阿嬤？」青壯族的人生長照困境

記者唐鎮宇／專題報導

依政府調查，近年為了照顧家人而離職的「照顧離職」，已經突破2萬人，連續兩年增加；另有高達6成勞工表達曾考慮要為照顧家人而辭職的念頭。近年民間團體不斷倡議要求比照公務員，替勞工增設「有薪家庭照顧假」，才能緩解照顧離職潮；但勞動部認為此舉恐增加雇主每年百億元負擔，社會共識不足。學者則建議可仿效德國制度，勞工請家庭照顧假時可向政府無息貸款支應。

看著「老人照顧老人」的女兒

今年30多歲的May，家中是幸福的三代同堂，和爸爸、媽媽、阿嬤住在一起。但快90歲的阿嬤兩年前被診斷出失智，照顧的重量一下子加大不少。

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一開始他們先申請長照服務，照服員每週來3天、每天來2小時，和媽媽一起幫阿嬤洗澡。後來發現阿嬤半夜會起床上廁所，家人怕阿嬤跌倒，半夜得有人照料，但白天家人也要上班，才決定請移工。

May說，來家裡報到的移工是「阿雅」，一開始工作狀況都還算穩定，但後來她發現老公疑似認識新的異性友人後，就常常心神不寧，開始會忘記餵藥或搞錯藥。

剛開始家人都覺得「好好溝通磨合就好」，不料狀況變本加厲，阿雅開始成日掛著藍芽耳機，躲在房間裡講電話，或突然說要出門，好幾個小時不見人影。有一天，阿嬤半夜想上廁所，卻叫不醒講電話到講睡著的阿雅，最後只好尿在客廳。

狀況還不只這樁，簽約時談好的「周休一日12小時」、月薪1萬7000元，現在阿雅都要改；講好由阿雅負擔的照顧工作，現在反而又回到爸媽頭上，還要May去房間請阿雅出來幫忙。某次，阿雅又在徹夜講電話，May提醒她「講電話不要講太晚」，阿雅就倒在地上大哭大鬧說不做了，最後在勞工局協調下，雙方終止契約。

70歲兩老顧90歲失智阿嬤 媽媽體力不支差點掛急診

移工走了之後，家裡又沒有人可幫忙，May家只好又回頭使用長照。但May說，當每次照服員來家裡幫忙洗澡前，媽媽也得先把所有東西準備好，最後再收拾；不但又回到「老人照顧老人」，而且忙了一圈後，爸媽年紀又更大了，照顧也越來越吃力。眼看這樣下去不是辦法，家人便商量：是不是可以讓阿嬤去機構住看看？

阿嬤住進機構時，正好遇到新冠疫情，家屬探望的時間受限，但孝順的爸爸放心不下，依然常常利用有限的開放時間探視。有一次，May的爸爸送日用品去機構時，在樓下撇見在樓上窗台旁的阿嬤，發現她整個人癱坐在輪椅上，爸爸嚇得趕忙叫護士送醫，才發現因沒有人主動提醒阿嬤喝水，阿嬤早已脫水，不但鉀離子不足，泌尿道也感染。結果在機構住了13天，導致阿嬤住院住了9天；負責在醫院照顧的媽媽也因體力不堪負荷，差點掛急診。

「如果爸媽倒下了 是不是就輪到我辭職照顧？」

看到年逾70歲的爸媽，一路為阿嬤的照顧問題奔波，讓May也開始擔心：「如果爸媽也倒下了，是不是我就得辭職照顧？如果台灣年輕人以後都要面對這樣的問題，是不是每個人都要辭職？」May自己狀況也不太理想，工作才受疫情波及遭減薪3成，「我要吃飯，還有一些生活費用，就算沒減薪，請外勞也很吃力！」



和May有一樣想法的上班族不是少數，勞動部每年進行一次的「工作場所就業平等概況調查」，發現近三年都有超過6成勞工，表達「有考慮過要為了照顧家人而辭職」的念頭。



而依主計總處統計，真的已經付諸行動、為了照顧家人的離職的「照顧離職」，已經是連續兩年增加，在2020年已經突破2萬人；在15到64歲的勞動人口中，近5年平均也有17萬人因為照顧滿65歲長輩或失能家屬，而不願意就業。



談到面臨的困境，May語氣是無奈又憤怒。她說，就算請了外勞，她們說不做就不做，送到機構費用一個月又要3萬多元，「我當然希望我爸爸媽媽健健康康，但誰能保證？我在看到新聞上寫說，有個照顧者把被照顧者殺死，然後自己去自殺，難道我們以後要走到這一步嗎？」



17萬人因照顧不願就業 學者籲增加有薪家庭照顧假「做社會投資」



▲家庭、工作兩頭燒，如果家中有人需要長期照顧，勞工恐會選擇離開職場，勞動力將面臨不足。（示意圖／記者梁建裕攝）

近年民間團體不斷呼籲要增設有薪家庭照顧假，才能降低勞動力流失。今年3月，有22個民間團體以及35個企業工會發出聯合聲明，呼籲政府將現行7天家庭照顧假增加到14天，並改為給薪。



參與聲明的婦女新知基金會說，勞工同時也是照顧者，但政府的公共照顧不足，又不給勞工有薪照顧假的保障，這樣誰要生小孩？誰來照顧老人？況且現行公務員的7天有薪家庭照顧假是來自稅收，但有繳稅的勞工卻只有7天無薪照顧假，已違反憲法平等權。



但勞動部官員說，曾邀勞雇團體、專家學者及直轄市政府開會研商，依主計總處資料推估，增加1天有薪照顧假，雇主將增加103億元的薪資負擔；如果新增14天有薪家庭照顧假，雇主將增加1442億元負擔。除了財源仍待克服外，因我國97%的企業是30人以下規模，也可能會影響企業人力調配，仍需凝聚社會共識。

研究德國長照制度多年的空中大學社會科學系副教授林谷燕說，德國有緊急照顧假、6個月照顧假、生命末期陪伴照顧假以及家庭照顧假等多樣設計，若近親急病等需要緊急照顧，可請緊急照顧假，最長10天，期間由長照保險提供津貼；「6個月照顧假」則是讓勞工可以留職停薪照顧家庭，最長6個月。「家庭照顧假」讓勞工可以縮減工時方式回家照顧，最長兩年。勞工可以把這兩大類照顧假混合使用，例如先使用6個月照顧假，再使用家庭照顧假。

林谷燕說，德國勞工若選擇「6個月照顧假」，雇主不給薪，但勞工可向政府無息貸款，這制度可讓勞工調整工作與家庭照顧，是一種社會投資，對我國有參考價值。

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