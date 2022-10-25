不是取貨　他喊超商「1服務」該自助！秒爆共鳴：常等到火大

▲前面的人拿著大疊帳單要繳費，讓一票人都曾等到火大。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在尖峰時刻，看到超商店員除了忙著結帳，還要找包裹、做咖啡、繳費，就讓人受不了不是要結帳的顧客。有網友便在PTT的Gossiping板上問卦，「繳費才是超商最該自助的吧？」明明自動扣款已經普及好幾年，卻還是有不少人拿著一大疊帳單到超商櫃台繳費。話題引爆共鳴，眾人也認證常因此火大。

這位網友認為，如果微波、咖啡都採自助式，感覺就是節省店員一個轉身動作而已，直呼「繳費才是真的被三寶浪費時間」，抱怨常遇到有人拿著一大疊、好幾萬元的帳單要繳費，還要求哪張要釘收據、哪張不要。讓他更怒的是，「明明自動扣款普及已經好幾年」，這群人卻還是寧願從ATM領錢，再去佔用收銀台。

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他不禁建議，直接在ATM旁邊裝一台自助繳費機，「三寶想繳多少就給他繳！」貼文瞬間引爆共鳴，「三寶超愛拿一堆逾期帳單去煩人」、「當你趕時間的時候，看到前面人拿一疊帳單會很火」、「還在那邊慢慢拿、慢慢找，X的要繳多少錢自己不知道嗎」、「繳一堆現金對超商來說壓力也很大，超商還要買個小金庫防止被偷。」

▲人多的時候看到有人取貨，也惹火不少人。（示意圖／記者曾筠淇攝）

也有網友覺得若真的開放自助繳費會更慘，「結果三寶根本不會用，還要叫店員去操作」、「會變成要配一個店員教婆媽操作機器」、「你去過麥當勞就懂，會在現場開課」、「你有看過三寶自己用影印機嗎？同理你覺得安裝繳費機，他們就會自己用嗎」、「三寶光找條碼就找半小時」、「三寶才是主因。」

另外，在上班族眼中，取貨和做咖啡也很討人厭，「拆掉咖啡機省事一半」、「超商取貨的才是吧」、「超商取貨跟煮咖啡才是浪費時間」、「遇到咖啡拖時間的還比較多」、「咖啡跟取包裹拖到的時間更多好嗎」、「泡咖啡最浪費時間，要等好久」、「咖啡才該自助吧？反正去吃把費也是自己按不是嗎？」