　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

滿到炸出來！超商門口「被包裹淹沒」堆比人還要高　僅剩一條走道

記者施怡妏／綜合報導

現代網路購物相當方便，加上電商常常推出優惠活動，許多人想買東西第一時間都會想到要上購物平台或網拍，不過這也可能讓超商店員包裹收到崩潰，有網友貼出一段影片，超商門口堆滿包裹，比人還要高，僅剩下一條走道可以用，影片曝光後，網友全看傻，「看起來像回收廠」。

「黑色豪門企業」臉書粉專貼出一段16秒的影片，「快來領包裹，滿出來了，這邊的人購買力夠強」，該間超商位於桃園市蘆竹區，昨（24）日下午18時30分包裹滿到炸出來，全都堆在門口騎樓，高度比人還要高，僅剩一條走道可以走動，遠看就像是回收場，穿著橘色制服的物流工作人員，手上還拿著包裹的箱子搬進搬出。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB黑色豪門企業）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲包裹全堆在門口。（圖／翻攝自FB黑色豪門企業）

貼文曝光後，網友們驚呼，「這跟本就是倒垃圾的方式對待貨物」、「看起來跟垃圾堆一樣」、「傻眼，這怎麼找貨」、「偉大辛苦的超商店員，辛苦了」、「好像我家巷口回收阿婆的家喔」、「我還以為7-11兼職撿回收了」、「全大竹最強的店」、「司機收貨收到呆掉」、「等等資源回收阿婆會騎機車來幫忙清」。

留言區中，就有內行人解答，這間店為何有這麼多的包裹，「這是附近有清關公司，機場接出來的貨直接交超商，超商老闆很開心，每天收這些包裹就賺翻了，不差客人了」。

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶「佳麗寶ALLIE防曬乳」699元買1送1！秋冬更要做好防曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►妙管家洗衣精4000g「4瓶只要399」！添加植物茶樹油　抗菌100%

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ET快訊
人妻口交一半慘死！　名醫小王「整根GG抹毒」害命
雨中競飆讓人妻瞬間母湯！雪佛蘭跑車撞爛　車主沒保險慘了
國泰、好市多分手日定了！　聯名卡明年8／7日到期
《我愛冰冰show》停棚傳收攤？　「遭討6000萬」電視台回
少子化衝擊！　台大多科系申請不參採國文
無良登山隊雪山燒垃圾慘了！　最重囚5年得罰1500萬
潛台22年創最大共諜網！　重金吸收海空軍將領

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

LIVE／高端提供國人赴日免費PCR　指揮中心最新說明

指引出爐！大眾運輸11／7起取消量體溫　雙鐵年底前免撤測溫儀

睽違25年再拓點歐洲！長榮「開航台北－米蘭」　搭機爽吃米其林

滿到炸出來！超商門口「被包裹淹沒」堆比人還要高　僅剩一條走道

好市多爽停2天！女駕駛哭問「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

少子化衝擊！台大多科系個申不參採國文　專家：讓更多學生進入二階

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國

讓確診者投票「前7天」怎放寬　黃立民分析下階段：快篩陰可短暫外出

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

金鐘57／陳亞蘭奪視帝..楊麗花虧「胸部太大」XD　背板倒掉超淡定：什麼叫最佳男主角

男童頭卡鐵窗懸掛9公尺　英勇鄰居撞門成功救援

女友懷孕他登門提親超挫　準岳父「回6字」逼出眼淚

火焰蛋糕秀驚變焦黑樣 燃燒過程網：超危險！

《營業中》客人問「不是有藝人」　炎亞綸神回：我綽號汪東城啦XD

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

崑大視訊系敲金鐘　校友嚴振欽、王逸勳獲視覺特效、聲音設計獎

LIVE／高端提供國人赴日免費PCR　指揮中心最新說明

指引出爐！大眾運輸11／7起取消量體溫　雙鐵年底前免撤測溫儀

睽違25年再拓點歐洲！長榮「開航台北－米蘭」　搭機爽吃米其林

滿到炸出來！超商門口「被包裹淹沒」堆比人還要高　僅剩一條走道

好市多爽停2天！女駕駛哭問「能刷卡嗎？」　她直擊喊療癒

少子化衝擊！台大多科系個申不參採國文　專家：讓更多學生進入二階

臺中敬老愛心卡優惠多　交通醫療運動多元補助面向用途廣冠全國

讓確診者投票「前7天」怎放寬　黃立民分析下階段：快篩陰可短暫外出

18歲女台七線失蹤10天！曾打給媽媽說很冷...2搜救犬加入搜索

19歲槍手「闖母校掃射」　怒喊：你們都得死！美高中槍擊3死7傷

盧秀燕認證台中人口頭禪「真的假的」　有感好友驟逝：別理酸民

佳冬鄉1死3傷慘案震驚鄉親　鄰居曝兇嫌酒後會「盧小小」

10年前痛失好市多聯名卡！　中信銀繞道保住30萬名卡友

九合一選舉決戰日11／26登場　台鐵再加開10班列車「10／28開搶」

清晨才撒嬌！貴賓「躲樓下角落」悄離世　媽：平常要有人抱才下樓

新莊男偷刮刮樂想逆轉人生　21張僅中4900元…80分鐘後就被抓

台積電再探底、大跌16元收371！　台股下跌190點失守12700

元首發言貶低職場女性「送往迎來」　盧秀燕譏選風太loｗ

生活熱門新聞

大解封！11／7起「防疫新制」一次看

雨中競速女喊「老公別玩」　影片曝光

今晨14.8℃！「成颱機率高」大迴轉

三立高層4字回應「熱戀」國民黨女戰將　答案超傷人

挺高端反被揭「1劑都沒打」　醫曝原因：快笑死

快載超Q熊大！LINE推4款限時免費貼圖

兒7張七龍珠卡換限量寶可夢卡　爸傻眼

藝FUN券轉型每人1200元　18歲限定

上大夜班回家…見男友喝醉「睡了妹妹」

滑交友APP見1興趣八成人都有！老司機秒懂

小姑產後突示好　人妻想到心情差

黃明志朝聖AV「那個泳池」　直擊G奶女優拍攝

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

「不會因為感動而交往」星座名單揭曉！

更多熱門

相關新聞

超商哈根達斯下殺68折剩8天

超商哈根達斯下殺68折剩8天

天氣變冷也忍不住想吃冰！全家即日起祭出「哈根達斯迷你杯／雪糕下殺優惠」，期間只要任選2件指定品項即可享有68折優惠，每件僅花79元就能買到，剩下8天時間肯定要把握機會囤一波。

衝超商回收寶特瓶或廢電池免費喝咖啡

衝超商回收寶特瓶或廢電池免費喝咖啡

「點20個麵包」鑽外送優惠漏洞　店家開大絕反制

「點20個麵包」鑽外送優惠漏洞　店家開大絕反制

妻子開嗆女奧客！夫一句話讓她安靜了

妻子開嗆女奧客！夫一句話讓她安靜了

為了65折？超商店長「吃鮮食拍照」要大夜班結帳　

為了65折？超商店長「吃鮮食拍照」要大夜班結帳　

關鍵字：

超商包裹物流黑色豪門企業

讀者迴響

熱門新聞

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

即／屏東佳冬砍人！與鄰居口角竟釀1死3傷

即／母送6歲女上幼兒園！途中慘遭軍卡撞飛雙亡

快篩陽不通報！她保證沒到處亂跑　「孫女1句話」全場靜默

撞擊畫面曝！雙載機車貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

國民黨女戰將熱戀三立高層！　挽手摟腰同居全直擊

朴春「身材大一號」近況照曝掀議

1家3口遭狂砍父慘死！妻兒手指被斬斷　兇嫌腸子外露

《我愛冰冰Show》出大包！遭控侵版權

永和分屍凶宅問話！對講機傳：在旁邊、頭很痛

醒來胸部被黏貼布　她看完紙條發毛急報警

你是幸運兒？69.6萬台北熊好券2.0中獎者出爐　「查APP」下午就可用

快訊／謝和弦女兒出生了！

貨車翻覆疑載晶片　罕見4輪朝天吊離

更多

最夯影音

更多
鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！

鬼鬼凍卵打N次針「痛到叫出來」　炎亞綸暖幫戳肚..順利取超多卵！
魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

魏如萱莫名伴舞..周興哲「笑到喊卡」　狂拱他脫「晚安後要裸體」超失控XD

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

台中巷內「殺手級」路障 貴婦新買進口車撞凹心碎

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

王仁甫脫了！季芹台下應援　許孟哲大虧：看完要收驚XD

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

2歲娃賣力奔向遠方爸！　跑一半遲疑5秒：是他嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面