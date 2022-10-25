滿到炸出來！超商門口「被包裹淹沒」堆比人還要高　僅剩一條走道

記者施怡妏／綜合報導

現代網路購物相當方便，加上電商常常推出優惠活動，許多人想買東西第一時間都會想到要上購物平台或網拍，不過這也可能讓超商店員包裹收到崩潰，有網友貼出一段影片，超商門口堆滿包裹，比人還要高，僅剩下一條走道可以用，影片曝光後，網友全看傻，「看起來像回收廠」。

「黑色豪門企業」臉書粉專貼出一段16秒的影片，「快來領包裹，滿出來了，這邊的人購買力夠強」，該間超商位於桃園市蘆竹區，昨（24）日下午18時30分包裹滿到炸出來，全都堆在門口騎樓，高度比人還要高，僅剩一條走道可以走動，遠看就像是回收場，穿著橘色制服的物流工作人員，手上還拿著包裹的箱子搬進搬出。

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▲包裹全堆在門口。（圖／翻攝自FB黑色豪門企業）

貼文曝光後，網友們驚呼，「這跟本就是倒垃圾的方式對待貨物」、「看起來跟垃圾堆一樣」、「傻眼，這怎麼找貨」、「偉大辛苦的超商店員，辛苦了」、「好像我家巷口回收阿婆的家喔」、「我還以為7-11兼職撿回收了」、「全大竹最強的店」、「司機收貨收到呆掉」、「等等資源回收阿婆會騎機車來幫忙清」。

留言區中，就有內行人解答，這間店為何有這麼多的包裹，「這是附近有清關公司，機場接出來的貨直接交超商，超商老闆很開心，每天收這些包裹就賺翻了，不差客人了」。

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