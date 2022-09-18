強震連襲！居家防震要點懶人包一次看

▲０918強震，花蓮玉里樓倒。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

台東18、19日連續發生強震，造成全台各地大小災情不斷，稍早更有花蓮水泥廠工人在作業途中不慎遭到壓傷不治，成為強震首位罹難人員。對此社團法人臺灣防災產業協會也特別整理了地震防災要點，希望讓民眾可以在地震發生時，將所受到的損傷降至最低。

社團法人臺灣防災產業協會在臉書粉絲專頁指出，連兩日地震不斷，如果在家中再次遇到地震，除了遵守「趴掩穩」三步驟之餘，還可以留意以下幾點防範於未然。

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1.廚房部分可以在冰箱下方安裝滾輪固定器，避免冰箱大幅晃動而造成人員受傷，此外還能夠加裝「瓦斯安裝自動切斷裝置」，當感測器收到地震訊號時，自動截斷瓦斯供給，避免瓦斯外洩，造成氣爆或火災等災害發生。

2.房間部分可以在書櫃或是衣櫃上方增加固定支架，降低大型櫃子倒塌壓傷民眾的風險，並小心家中的大片玻璃如果承受結構變形的壓力太大，可能會破裂導致碎片飛濺，貼上防爆膜可以降低被玻璃割傷的機率，假設玻璃已飛濺到各處，請記得穿上厚底拖鞋保護足部不受玻璃或其他尖銳物割傷。

3.平時也能準備照明相關裝置，在晚上發生地震導致停電時，缺乏照明設備很難找尋逃生路線，在家中各處安裝感應燈可照亮目前的所在之處。

4.另外也能準備「防震家具」，像是衣櫃可以承受強大的壓力，當強烈地震發生的時候可以快速躲到衣櫃中，降低受傷的風險。

最後，社團法人臺灣防災產業協會也強調「平時做準備，災時不狼狽」，千萬別小看這些看似平常的物品，平常備好這些防災物品，災害來臨時，它們都是能幫助我們保障生命的好幫手。