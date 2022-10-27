南韓江原道機場開放免簽　越南100多名團客入境後失聯

▲越南100多名旅客免簽入境南韓後失聯。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓江原道的襄陽國際機場27日透露，襄陽往返越南航線自14日開始運營以來，有部分越南旅客經襄陽機場免簽證入境後失去聯繫。發生此情況後，江原航空（Fly Gangwon）決定截至月底前將暫停越南航線。越南外交部也證實，有100多名越南公民失聯。

綜合「韓聯社」、「首爾新聞」等外媒報導，南韓6月起開放越南、菲律賓、印尼與蒙古等國家的5人以上團客可從襄陽國際機場，免簽證入境旅遊15天。據襄陽機場透露，襄陽至越南（河內與胡志明市）航線14日開通以來，已有18架次南韓廉航「江原航空」航班，以及6架次越南航空公司包機航班起降，有部份免簽入境的越南旅客現為失聯狀態。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）證實，有100多名越南公民自襄陽機場入境南韓後失聯，目前越南駐韓大使館與南韓政府取得聯繫，並且透過旅行社掌握失蹤者個人資訊，協助尋找下落，防止公民在韓非法滯留。另外，黎氏秋姮也表示，航空公司與負責相關行程的旅行社31日前都必須停止載客前往襄陽機場。

南韓媒體稱，雖然這次失聯者是透過免簽入境，但事實上，即使是申請合法簽證進入南韓，往年也常發生越南人非法滯留的問題，例如2019年仁川大學就有一批161名越南學生突然消失。據南韓法務部2021年統計，南韓境內非法滯留者，以來自泰國的14萬2677名占最多，其次是越南的7萬411名。據悉，多數越南非法滯留者是以語言學習或短期滯留為目的入境後，留在工地或農場非法工作。

韓國旅遊發展局（KTO）駐越南辦事處在事發後仍表示，襄陽國際機場開放越南團客免簽入境的政策將繼續實施。而原訂的免簽政策試行期限暫為1年，2023年5月31日到期後可根據成果評估，或將以1年為單位延長。