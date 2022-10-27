6歲男童洗澡慘遭性騷！色老伯醉後「潛水襲鳥」　被逮辯：喝醉了

▲一名6歲男童在公共澡堂慘遭色老伯性騷。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

許多日本或韓國人喜歡到公共澡堂或三溫暖放鬆，不過南韓一座公共澡堂卻突然傳出6歲男童的悲慘叫聲！一名60多歲的色老頭竟然趁男童放鬆之際，突然將頭潛入水中，2度「偷襲」男童的重要部位，在遭到其他民眾制止後被警方當場逮捕。

根據韓媒《中央日報》，南韓議政府地方法院南楊州支院刑事合議1部今（27）日表示，針對6歲男童在澡堂慘遭性騷的案件，判處涉嫌強制醜行罪的60多歲男性A某2年6個月徒刑、緩刑3年，同時需要接受40個小時的性暴力防治課程，且未來3年不得在兒童或身障人士相關機構就業。

報導指出，A某今年5月前往京畿道的某座大眾浴池時，竟突然將頭部潛入水中，慢慢靠近今年才剛就讀國小一年級的6歲男童B某，接著他竟然2度撫摸男童的生殖器官，洗澡洗到一半遭色老伯偷襲的男童嚇得驚慌失措、當場放聲尖叫後奔逃出浴池，附近的民眾連忙將男童遭性騷的情事告知男童的父親。

警方獲報後急忙趕往現場，當場將A某緊急逮捕。A某事後在接受調查時向警方坦言，當時他處於喝醉酒的狀態。

部長法官朴玉熙（박옥희）表示，「目擊者的證詞與受害男童的陳述具有高度一致性，因此可以充分證實被告確實曾犯下性騷罪。被告強制性騷6歲男童，對於被害人未來形成健健全的性觀念上將造成負面影響，其罪行可以說相當沉重，且無法獲得被害人原諒。」

不過法官也解釋判刑較輕的原因，「被告難以透過此次犯行來達到刺激性慾、或是滿足性慾的目的，性騷擾的程度也並非過於嚴重，加上此前並無類似前科。」

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