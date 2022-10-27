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日本80歲阿公駕滑翔機墜毀深山！救援一度停擺　2人卡殘骸慘死

▲▼日本80歲阿公駕滑翔機墜毀！警消發現殘骸　機上2人仍狀況不明。（圖／取自flyteam）

▲警方已尋獲墜毀殘骸，但救援作業一度停擺。（示意圖／取自flyteam）

記者王佩翊／編譯

日本一名80歲男性26日在進行動力滑翔機的飛行訓練時，意外墜落於岐阜縣高山市的山區。警消接獲失蹤通報後，隨即展開搜索，而自衛隊直升機也在同日晚間發現機體殘骸與機上的2人，不過卻無法靠近。直到27日重啟救援任務後，才成功下降，但2人皆已明顯死亡。

根據《讀賣新聞》報導，岐阜縣高山市1名80歲男性26日上午11時45分駕駛著滑翔機，並在另一名61歲農道起降落場「飛驒Airpark」工作人員的陪同下起飛。滑翔機原預計2個小時後會抵達富山機場，但是到了預定時間後，卻遲遲沒有看見滑翔機的身影，飛驒Airpark的工作人員驚覺有異，便通報警察。

岐阜縣警方與自衛隊獲報後隨即派員前往搜索，並在1個小時後，透過直升機找到墜落於山區的滑翔機殘骸，不過由於日落增加救援風險，並造成視線不良，因此搜救作業一度停止，直到27日上午9時半才重新展開。

自衛隊直升機26日晚間找到滑翔機殘骸時，透過目測方式，在機內發現疑似80歲駕駛與61歲乘客的2人，但由於當時現場狀況無法降落救援，因此尚無法得知兩人的生命狀況。

警方27日重啟救援作業時，派出4名山岳警備隊員搭乘直升機進行搜救，並確認2人皆已死亡。針對該起航空事故，運輸安全委員會已經指名2名調查官負責，要求在救援行動結束後針對事故原因展開調查。

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