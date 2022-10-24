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移民署嘉義市站攜手地檢政風　強化新住民反賄選法治觀念

▲▼ 移民、地檢及市府政風三機關攜手新住民齊心反賄選 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲移民、地檢及市府政風三機關攜手新住民齊心反賄選，參與活動的新住民朋友，一同向賄選說不! 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

地方公職人員選舉11月26日登場，為維護乾淨的選舉風氣，內政部移民署南區事務大隊嘉義市服務站結合嘉義地檢署及嘉義市政府政風處向新住民朋友宣導反賄選，期盼大家共同守護民主愛臺灣。

▲▼ 移民、地檢及市府政風三機關攜手新住民齊心反賄選 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲移民、地檢及市府政風三機關攜手新住民齊心反賄選，在場新住民朋友熱情響應嘉義市政府政風處廉政志工團隊反賄選順口溜 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

「不管買票或賣票、天頂神明攏恥笑」、「全民作夥動起來、反賄為著咱將來」嘉義市政府政風處廉政志工團隊以自創、自編順口溜來加深新住民對於選舉公平性的重視；另透過手語帶動唱「檢舉顧未來」歌曲，與新住民朋友一起以簡單肢體語言共同宣誓維護乾淨選舉的決心。

除此之外，嘉義地檢署盧浩權觀護人以實際案例向新住民解說賄選的態樣及杜絕賄選的重要性，並鼓勵大家勇敢檢舉賄選，檢舉獎金最高新臺幣一千萬元。

「臺灣候選人在選舉時會發放文宣品，馬來西亞的選舉看不到這樣的情景」來臺灣4年多的馬來西亞籍新住民麗雯分享臺灣與其母國不同的選舉文化，她也說：「參加反賄選活動，讓我知道遇到賄選案件可以向嘉義地檢署及移民署檢舉」。

越南籍已歸化取得我國國籍的玉燕說，原來除了現金買票之外，提供勞務、贈送有價值的禮品，以及轉傳假訊息都可能是賄選的手法。今天的活動讓我收穫滿滿，我會多注意，不然違反選舉相關法令就麻煩了。

▲▼ 移民、地檢及市府政風三機關攜手新住民齊心反賄選 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲移民署嘉義市服務站黃艷薰主任提醒新住民朋友，面對假訊息應秉持「不製造、不轉傳、不相信」三不原則。。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰提醒新住民朋友，面對假訊息應秉持「不製造、不轉傳、不相信」三不原則。如有發現賄選情事，可撥打法務部反賄選檢舉專線0800-024-099，也可聯繫嘉義市服務站或專勤隊(216-6100、231-3609)舉報。

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