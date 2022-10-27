農村市集音樂會今起登場　鄭宜農壓軸戶外開唱

▲農村再生成果展，今起一連四天在華山文創園區登場。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

由行政院農委會舉辦的「農村再生，進擊有成」農村再生成果展，從今天起至30日在華山1914文化創意產業園區登場，主展區呈現台灣農村的蛻變，本周六、日在華山劇場周邊草坪，更結合展售市集與音樂會，銷售各縣市優質農特產、農創商品及農村好物；傍晚音樂會接力登場，由創作歌手鄭宜農壓軸演唱。

農委會主委陳吉仲今（27日）出席農村再生成果展開幕記者會，他表示，一個國家的進步與永續，如果沒辦法了解在地故事與農村文化，就對不起我們這個土地。農村在國家發展扮演重要角色，像是近年推動的綠色照顧站、零飢餓，農村都扮演重大角色。他還說，自己年老也會返回屏東老家養老，大家可以共同努力，讓家鄉成為適合所有人移居的地方。

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「農村再生，進擊有成」農村再生成果展規劃「農村實境靜態展」，共有六大展區、設計多樣化體驗活動，瞭解台灣農村特色與發展歷程。「明日農村論壇」透過多場論壇與對談，介紹台灣農村再造故事、農村體驗旅程規劃、吟唱農村藝術表演活動，以及營養師解說農村綠飲食等。

除了華山東2館展覽與活動外，重頭戲「農村好集市及音樂會」將於本周六、日（29日、30日）登場，現場展售全台各地風土物產、優質農創商品及農村好物等，並安排阿芳老師進行線上線下限時拍賣會，傍晚有農村武裝青年、蝴蝶交響樂團及台青蕉樂團等團體表演，創作歌手鄭宜農將壓軸演唱。資訊詳情可參考活動官網。