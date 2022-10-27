農遊券3.0買氣差　農委會再推4.0方案「擴大品項與誘因」

▲農委會主委陳吉仲宣布再推農遊券4.0方案。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國近來禁止輸入台灣多項農漁產品，農委會今年8月再推農遊券3.0方案，但因為限制購買品項、只送200元誘因不足，原預計發出30萬張，最後只發出不到1成5。農委會主委陳吉仲今天（27日）宣布，將再推出農遊券4.0方案，預計兩周內公布方案細節，朝「擴大品項與誘因」規劃，吸引更多消費者參加。

陳吉仲今出席農村再生成果展開幕記者會，媒體詢問農遊券4.0規劃進度，陳吉仲回應，農遊券1.0、2.0執行時，的確帶動很多農漁會超市、休閒農場的營收成長，但農遊券3.0因活動設計有針對特定的石斑魚、文旦、白帶魚等農漁產品項，加上買600元才送200元，可能誘因不夠，執行已進行檢討，水保局將推出更能吸引消費者的農遊券4.0方案，二周內就正式公布。

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農委會水保局長李鎮洋表示，農遊券3.0因品項太少、誘因不足，成效不如預期，所以農遊券4.0會改善上次缺失，「朝增加品項、擴大誘因」推動，強調絕對不會只送兩百，至於香蕉等品項是否納入，會再跟相關單位討論，希望可以協助解決農業產銷問題。

李鎮洋說，預計十一月中旬前公布農遊券4.0具體方案，這次也會擴大辦理時程，應該會跨過明年農曆春節，同時也會分幾個階段抽獎，可能農曆年前先抽一部份，過完年後再抽，主要經費來源是農遊券3.0剩下的預算，估計還有近六千萬元預算。