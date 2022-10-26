梅花鹿大軍吃到飽　墾丁高位珊瑚礁生態遭破壞

▲野生梅花鹿族群增加，危及墾丁高位珊瑚礁保護區生態（圖／農委會林試所提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣梅花鹿復育有成，近30年來在主要恆春半島地區進行試驗性野放，建立穩定成長的族群，但也因為缺乏天敵、政府無族群控制相關政策，造成梅花鹿族群快速擴張，已對當地森林生態系造成衝擊，農委會林業試驗所與相關單位成立「梅花鹿族群經營管理跨機關聯繫平台」，希望有效控制鹿群管理。

台灣梅花鹿曾廣泛分布於台灣淺山地區及平原，一度野外滅絕，1994年才復育野放回，近年族群量大幅擴增，估計恆春半島的鹿隻族群總數已達2000隻以上，其中又以不受人為干擾的墾丁高位珊瑚礁自然保留區，鹿群密度最高，導致原本茂密難行的森林下層越來越稀疏，許多常見的樹種逐漸變少，研究人員發現，原來是梅花鹿的傑作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林試所研究人員指出，大量繁衍的梅花鹿除了會取食樹苗外，還會在樹上磨角，已對森林造成負面影響，森林下層的植物越來越少，缺乏小樹來替補大樹倒下空出的區域，將導致樹冠鬱閉的森林可能會逐漸疏林化，甚至草原化。

林試所自2019年起，於保留區內設置許多不同材質及大小的圍籬，找出有效防止梅花鹿侵入的保護設施，發現以尼龍網材質的圍籬最能適應高低起伏大的珊瑚礁地形，而為防止鹿隻啃食樹皮，則透過施作樹皮保護措施及進行植物救治來解決。

林試所恆春研究中心主任林照松表示，自然保留區與梅花鹿都是受保護的標的，目前受限法規，僅能以保護植物及驅趕鹿隻的方式，來延緩森林退化的速度，但根本問題是要有效控制野外鹿群數量，希望透過「梅花鹿族群經營管理跨機關聯繫平台」，朝誘捕、圈養及節育的方式來控制野外鹿隻數量，維護恆春地區的森林生態系。