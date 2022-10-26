立委批靠營養午餐「產銷調節」　陳吉仲：是讓學生吃的多元





▲農委會主委陳吉仲指石斑魚入菜是要讓學生吃的多元，與產銷調節無關。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

因應中國對台灣石斑魚發出禁令，為搶救石斑魚產銷，政府砸6億元，由農委會與教育部執行「班班吃石斑」計畫，全國180多萬名國中小學生本學期可吃到4次石斑魚，高雄市、新竹縣已陸續供應。有但立委質疑，在中國禁令下，學校營養午餐淪為「產銷調節」的解方。農委會主委陳吉仲否認，與產銷調節無關，是要讓學生吃得多元。

立法院經濟委員會今天（26日）邀請農委會、經濟部、環保署進行「漁電共生」專案報告。

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經濟委員會召委楊瓊瓔指出，許多教育團體質疑，為什麼要「班班吃石斑」？跟中國對台灣發出石斑魚禁令有無關係？難道因為賣不出去，「才叫學生去吃石斑魚」？

陳吉仲表示，石斑魚入菜，是要讓學生營養午餐吃得多元、營養，除了石斑魚，也加入很多在地農漁水產，跟產銷調節是兩件事，「跟中國禁令沒有直接關係，只能說有間接關係」。

立委謝衣鳳也說，「班班吃石斑」每個月吃1次、本學期吃4次，就要花6億元，質疑為什麼是吃石斑魚？而不是「班班吃文蛤」或其他水產品？

陳吉仲說，過去營養午餐不敢用漁產品，是因為擔心魚刺問題，農委會已在台南市建置將軍水產冷鏈中心，可以進行漁產品前端處理，包括去腥、去鱗、去內臟與魚刺，未來會考慮將更多漁產品常態性納入營養午餐。