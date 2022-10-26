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要作家刪文「被尷尬曝光」　曾格爾怒甩22字嗆告！

被控「傳語音求刪文」　曾格爾怒甩22字嗆告！

▲曾格爾。（圖／翻攝自臉書／曾格爾 Grace Tseng）

記者周亭瑋／綜合報導

登山作家「御風泊客」昨發文，表示2個月前曾在專欄評論曾格爾，結果這兩天收到對方訊息，要求他下架文章，更嘲諷「這樣的世界紀錄，鬼才相信。」沒想到，PO文釣出本尊，曾格爾在留言處表示，御風泊客此舉已經違法。

御風泊客在限時動態PO出語音訊息內容，上面曾格爾提到，有贊助商向她質問為什麼要花這麼多錢，而且文章內容會讓人分不清她和果果（呂忠翰)、三條魚（詹喬愉）的差別；她還說，「我跟果果的差別就是他的恢復期比較慢，所以他凍傷、1年就只能爬1座，但他14座的贊助商都有了，所以他不用在乎別人怎麼說。三條魚現在我跟她兩個人都沒有足夠的經費，然後她只有在3000以下是比較OK、是比較有在做訓練的而已，她在8000以上、台灣根本就沒有這樣子的環境。」

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對於曾格爾要求他刪文、改文的行徑，御風泊客砲轟，曾格爾強詞奪理，但只會打模糊仗、支吾其詞，不趕快提出實證，「這樣的世界紀錄鬼才相信」，「所以我們先來看看曾到底說了些什麼自打臉的話，當初這樣批評呂果果，結果自己呢？」

時隔6小時，曾格爾親上火線，留言嗆告「把未經我同意私底下的對話紀錄公開出來，已經違法！」

▲曾格爾留言回敬。（圖／翻攝自臉書／御風泊客）

▲曾格爾不忍了。（圖／翻攝自臉書／御風泊客）

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