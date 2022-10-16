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快訊／曾格爾被質疑登山紀錄造假　募款平台宣布「凍結贊助」

▲▼曾格爾。（圖／翻攝臉書）

▲曾格爾近期被質疑登山紀錄造假，讓募款平台決定「暫停贊助功能」。（圖／翻攝臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

「登山女神」曾格爾日前才被爆料跟已婚富商泡湯過夜，接著又被登山界好手質疑，13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑似造假。對此，曾格爾的募款平台宣布，由於接獲多起針對攀登紀錄的真實性質疑，平台決定暫時凍結贊助功能。

曾格爾目前以達成「完成14座8千公尺頂峰的全球最年輕者」為目標，持續挑戰世界各大高峰中，但攀登頂峰需要龐大資金，曾格爾除了在群眾募資平台募資，也時常跑攤向企業主拉贊助。

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▲▼曾格爾捲不倫戀又爆登山紀錄造假 募款平台宣布「凍結贊助」。（圖／翻攝自挖貝）

▲募款平台宣布，將暫時凍結曾格爾專案的贊助功能。（圖／翻攝自挖貝）

而曾格爾近日被登山界好手質疑，13小時攻頂第8高峰紀錄疑似造假。對此，募款平台挖貝（WaBay）16日宣布，由於陸續接獲多起針對攀登紀錄的真實性質疑，平台依規定將暫時凍結曾格爾專案的贊助功能。

挖貝（WaBay）表示，平台方將積極主動與提案者溝通，促請其儘快主動說明，並提供針對爭議說明之有力有效證據，，並確保所有因此狀況希望調整贊助意願者皆能順利完成變更。

待爭議釐清後，挖貝（WaBay）將依據實際狀況，要求提案者就本專案揭載內容進行調整，亦保留終止本專案刊載之權力。

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