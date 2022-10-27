廢棄農場變製毒廠「養狗+紅外線」躲查緝　毒煙密佈警遭嗆傷

▲基隆廢棄農場破獲製毒工廠，內部因有毒氣體外露，室內佈滿毒品結晶。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

警政署保三總隊接獲線報，位於基隆山區的廢棄觀光農場成為製毒工廠，警方前往現場時，因現場遍布刺激性有毒氣體，造成多名查緝人員吸入性創傷，直到隔日一早緊急找來環保署毒災應變技術小組，穿著完整防護裝備協助處理毒品，並最終順利逮到3名犯嫌，全案也於今年5月20日起訴。

▲廢棄農場位於七堵深山內。

內政部警政署保安警察第三總隊說明，得知周男（42歲）、張男（40歲）、王男（33歲）涉嫌於新北市及基隆市山區製造毒品，經查證屬實後報請臺灣基隆地方檢察署檢察官陳虹如指揮偵辦，結合海巡署、臺北市、新北市、基隆市及臺中市警察局等單位合作，於基隆市七堵區廢棄農場破獲毒品製造工廠，現場找出第三級新興毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱：喵喵）的半成品，順利截斷製毒流程。

3名犯嫌為了躲避警方查緝，特意選在基隆市七堵區某廢棄農場作為製毒工廠使用，該農場地處偏僻，且位於深山巷尾，除須長途跋涉方能抵達外沿路及巷口皆豢養多隻惡犬，並於農場出入口架有數支遠紅外線偵測儀，蒐證難度極高且極易曝光，致使偵查工作十分困難。

不法分子挑好該處所作為掩護，並立即封閉工廠窗戶，迅速搬遷設備機具，準備從事大規模製毒犯行，還專程遠赴國境之南購買製毒所需攪拌、冷卻、過濾、加熱等製毒設備，想藉此混淆警方，所幸專案小組於製程階段即時攔阻，避免毒品完成後大量流入市面，並在現場起獲「喵喵」半成品16.6公斤，並查扣製毒化學原料及設備機具，順利斬斷製毒集團賴以牟利之毒品管道及犯罪金流。

▲橘色桶內裝有毒品，密封後仍不斷化學反應產生氣體。

由於製毒集團設下層層關卡，導致專案小組攻堅不易，遂待犯嫌深夜駕車外出之際攔截圍捕成功，警方偕同犯嫌前往製毒處所，該處除了門窗緊閉外，還以多層遮雨布阻絕氣味飄散，且因製造毒品易產生揮發刺激性有毒氣體，現場煙霧迷漫，警方強忍不適執行查緝，導致多名查緝人員吸入性創傷或眼睛紅腫，甚至皮膚感染而化膿，環境惡劣之程度不可言喻，直至天亮，方請基隆市消防局及環保署毒災應變技術小組等單位著完整防護裝備協助處理。

警政署呼籲，疫情期間，不法分子趁機部署趕工製毒，準備大賺一筆，目前這些查獲的半成品、原料，估計製造完成將可製成供數十萬人吸食之毒咖啡包，危害驚人，所幸即時破獲，尚未流入市面，危害民眾健康，並阻斷不法金流，在此呼籲毒品戕害健康甚鉅，國人切勿以身試法造成不幸。

▲▼3名犯嫌使用的製毒器具。