立委問中共是不是「恐怖情人」？陸委會副主委：可能有暴力傾向

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立委問中共是不是「恐怖情人」？陸委會副主委邱垂正：可能有暴力傾向

▲▼陸委會副主委邱垂正在立法院接受質詢。（圖／翻攝國會直播）

▲陸委會副主委邱垂正在立法院接受質詢。（圖／翻攝國會直播）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會副主委、發言人邱垂正27日赴立法院接受質詢，在回應立委關於「中共是不是恐怖情人」的問題時，他表示，「我們一定要向國際社會聲請，這可能會有暴力傾向。」

邱垂正27日上午在立法院內政委員會接受立委伍麗華質詢，對於中共20大報告中，一方面提到「會對台灣採取尊重、關愛」，一方面又提到「絕不放棄使用武力」的情況，他分析，這是中共傳統的辯證思維，「中國大陸各種對台措施向來保持一貫，我們認為，他的領導人的對台思想，會貫徹下來，仍然是反獨、反涉入、促統、促融合的兩手策略。」

▼伍麗華稱中共是「恐怖情人」。（圖／翻攝國會直播）

▲▼陸委會副主委邱垂正在立法院接受質詢。（圖／翻攝國會直播）

伍麗華進一步追問，「中共這樣的行為有點像恐怖情人？你有沒有覺得很像？恐怖情人講話的方法都是這樣啊！一下說很愛你，一下說如果你不從，我就『怎麼樣』，是不是？我們面對恐怖情人要怎麼辦？」

邱垂正回應，「我們一定要向國際社會聲請，這可能會有暴力傾向。」

另外，伍麗華也提到，原鄉「喜歡當中國人」的人非常多，願意「認中國人當爸爸」的人非常多，不曉得陸委會在這方面，對國人的意識形態該怎麼辦？

邱垂正強調，「我們也有注意到中國大陸對原鄉極力進行各種統戰，未來如果兩岸有恢復正常交流，我們也會防範。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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