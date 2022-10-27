記者蔡紹堅／台北報導

美國國務卿布林肯26日表示，中國已決定對台加強施壓，不再接受維持現狀。對此，陸委會副主委邱垂正27日表示，面對中國大陸綜合性的施壓，我方堅定維護國家主權與自由民主，這方面沒有任何妥協空間，「但是，我們也會盡最大的能力，來維護兩岸和平穩定現狀。」

邱垂正27日上午赴立法院內政委員會備詢，在接受媒體訪問時，他提到，從中共20大的報告以及對台政策更加積極強硬的做法，我方除了強化自我防衛的力量，深化跟國際社會理念相近的國家合作之外，「我們還是要堅定維護兩岸關係和平穩定現狀，不挑釁、不冒進，堅定一貫維持我們既有的政策，盡最大的努力來維護兩岸關係和平穩定。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



對於國台辦稱兩岸和平在民進黨當局一念之間，邱垂正指出，中國大陸用政治前提，以及軍事威嚇脅迫的手段，是台海區域最大不穩定根源，「我們也要呼籲新一屆的中共政權，能夠透過和平理性，用務實的方法化解兩岸分歧，新時代要有新思維，期待兩岸能夠良性互動。」

對於蘇起日前批評總統蔡英文在美中台關係中扮演「陰陽臉」，邱垂正說，部分人士背離事實的批評，跟不倫不類的比喻，讓他感到相當遺憾，「事實上，蔡總統上任以來，兩岸政策是一貫而堅定的，堅定維護兩岸關係和平穩定的現狀，我們始終遇到中共的壓力，但我們不屈服，我們得到國際社會的支持，我們也不挑釁、不冒進，這是維持現狀戰略穩定的作為，所以，我們對相關人士的說法不以為然。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日表示，中國已決定對台加強施壓，不再接受維持現狀。對此，邱垂正指出，面對中國大陸綜合性的施壓，以及對我方越來越多的認知作戰，我方還是一樣，堅定維護國家主權與自由民主，這方面沒有任何妥協空間，「但是，我們也會盡最大的能力，來維護台海兩岸和平穩定現狀，持續強化自我防衛力量，深化與理念相近的國家的合作，共同為區域穩定來扮演負責任的角色。」

▼習近平再度連任。（圖／路透社）

