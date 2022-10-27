　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

▲▼美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

美國空軍大學（Air University）24日公布了一份關於中國人民解放軍火箭軍的研究報告，盤點了中國火箭軍的發展歷程，就連其所有基地坐標、人員位置、後勤、指揮全被公開，對此，立委林俊憲直呼，這對中國而言，相當於家裡全部被看光光，這還怎麼打仗呢？

美國空軍大學公布一份長達255頁的軍事報告，內容包含全中國境內火箭軍的各個基地位置，指揮官、後勤支援等等的詳細資料，建軍部分，報告內容也指出，從2017年到2019年底，中共火箭軍至少增加了十個新的導彈旅。這種前所未有的擴張，從29個旅到39個旅，意味著在短短三年內規模增加了33%以上。

對於報告內容可信度，林俊憲分析，該報告來自空軍大學，該單位是直屬於美國空軍部的教育機構，具有官方色彩，因此資料來源應該較為可靠，而能夠公開的資訊就已經詳盡到這種程度，美國的情報能力在烏克蘭已經證明，實在難以想像美軍到底對解放軍的內部資訊掌握有多深。

林俊憲表示，在這個時間點公布也很有意思，尤其布林肯前陣子多次示警中國動武的可能性，「這份報告或許就是要釋放以下訊息：你的一舉一動都在我的掌握之中，不要輕舉妄動，透過揭露資訊來阻止潛在衝突，這也是情報戰最重要的功能。」

林俊憲指出，這份報告詳細的程度絕對讓人意想不到。而且能獲得這種層級的資訊，來自內部人員提供的可能性很大，看來解放軍自己內部也有不少「匪諜」，畢竟平常吹牛吹這麼大，「真要實際作戰效果是問號，當然要盡一切努力防止習主席腦子一熱做出無法挽回的決策！」
 

ET快訊
高點沒賣！他存10張台積電「賺100萬→賠176萬」：山頂好
全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？
獨／何孟遠遭重創慘淪0收入　轉行新工作更猛「還拿3證照」
快訊／颱風「奈格」生成！　今晚變天雨漸猛
每月5000元育兒津貼條件放寬！　增2.5萬家庭受惠
快訊／台積電強彈8.5元！　台股開盤大漲140點
高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

布林肯稱中國「不再接受現狀」　陸委會：主權、民主沒有妥協空間

資策會兼職風波！高虹安秀郵件稱主管知情　柯建銘：根本自證有罪

影／賴清德釋出「18歲公民權」影片：年輕人能承擔的比想像更多

全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

每月5000元育兒津貼明年1月起取消排富　新增2.5萬家庭受惠

選前30天各大網路指標預測南投縣長當選人

藍軍誰出征2024？學者估九合一成敗是關鍵　在野整合「等一個人」

台北、桃園選情牽動綠營權力結構　學者估「後小英時代」提前來到

苗栗鍾東錦「黑白配」找援軍　藍綠黃都狂打「反黑」強攻

高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

布林肯稱中國「不再接受現狀」　陸委會：主權、民主沒有妥協空間

資策會兼職風波！高虹安秀郵件稱主管知情　柯建銘：根本自證有罪

影／賴清德釋出「18歲公民權」影片：年輕人能承擔的比想像更多

全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

每月5000元育兒津貼明年1月起取消排富　新增2.5萬家庭受惠

選前30天各大網路指標預測南投縣長當選人

藍軍誰出征2024？學者估九合一成敗是關鍵　在野整合「等一個人」

台北、桃園選情牽動綠營權力結構　學者估「後小英時代」提前來到

苗栗鍾東錦「黑白配」找援軍　藍綠黃都狂打「反黑」強攻

高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

湖人作客金塊拚本季首勝　衛少腿筋痠痛確定缺陣

布林肯稱中國「不再接受現狀」　陸委會：主權、民主沒有妥協空間

資策會兼職風波！高虹安秀郵件稱主管知情　柯建銘：根本自證有罪

父癌逝「半個月沒洗澡」　3天湧入千萬捐款...彰化小兄妹被安置

高點沒賣！他存10張台積電「賺100萬→賠176萬」：山頂好冷

影／賴清德釋出「18歲公民權」影片：年輕人能承擔的比想像更多

中止對戰世界第2印尼小黃人三連敗　楊博涵：他們是真正傳奇

福州激增128例！下令「停止一切聚集性活動」　數百萬人做核酸

3男凌晨吸毒菸遇警驚慌　起獲「膠原蛋白」7毒包

櫻井孝宏正式道歉「是我不負責任」！　求彌補恢復信譽：深刻反省

拉布拉多一腳踩扁甩尾車 減肥計畫泡湯：偶不運動

政治熱門新聞

游淑慧認熱戀三立高層遭罵翻！韓國瑜送39字暖爆

游淑慧認愛被罵翻：請相信我的智商

日學者預測年底大選　民進黨恐比2018更慘

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

日本神人學者預測縣市長選舉：北市他會贏

育兒津貼明年1月起取消排富　新增2.5萬家庭受惠

陸軍4兵拍抖音被汰除　基層匿名喊冤

高虹安越挫越勇！民調衝第一　綠、藍分析新竹市勝選關鍵

快訊／拜票後腦著地重摔　楊植斗親曝身體狀況：還有點不適會再回診

周玉蔻踢館日學者預測選舉結果　小笠原：民進黨有利

PTT八卦板挺國台辦：聽到台灣民心

蔡英文暗酸韓國瑜「輸給我了」　讚陳時中很耐操：一定勝選

張吃定心丸　鄭舉「肯定鄭文燦」牌

更多熱門

相關新聞

台裔公務員在美被捕！最重恐判20年

台裔公務員在美被捕！最重恐判20年

美國司法部26日指控美國國家海洋暨大氣總署僱員就與台灣海軍接觸作出虛假陳述，並在一項申請安全許可的聯邦調查中偽造紀錄。

共軍威脅更強硬　及早列清單應對

共軍威脅更強硬　及早列清單應對

習近平新征程　必須戒慎無須恐懼

習近平新征程　必須戒慎無須恐懼

過重的夢想扯斷了線　讓珍珠散落一地

過重的夢想扯斷了線　讓珍珠散落一地

潛台22年創最大共諜網　重金吸收海空軍將領

潛台22年創最大共諜網　重金吸收海空軍將領

關鍵字：

林俊憲台海局勢中共海軍空軍台美關係

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

醫師夫車震護理師　妻醫院前提親納妾

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面