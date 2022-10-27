全被看光！美公佈共軍火箭部署、編制　他直呼：這還怎麼打仗？

▲美國尼米茲級核子動力航母雷根號23日抵達釜山作戰基地。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國空軍大學（Air University）24日公布了一份關於中國人民解放軍火箭軍的研究報告，盤點了中國火箭軍的發展歷程，就連其所有基地坐標、人員位置、後勤、指揮全被公開，對此，立委林俊憲直呼，這對中國而言，相當於家裡全部被看光光，這還怎麼打仗呢？

美國空軍大學公布一份長達255頁的軍事報告，內容包含全中國境內火箭軍的各個基地位置，指揮官、後勤支援等等的詳細資料，建軍部分，報告內容也指出，從2017年到2019年底，中共火箭軍至少增加了十個新的導彈旅。這種前所未有的擴張，從29個旅到39個旅，意味著在短短三年內規模增加了33%以上。

對於報告內容可信度，林俊憲分析，該報告來自空軍大學，該單位是直屬於美國空軍部的教育機構，具有官方色彩，因此資料來源應該較為可靠，而能夠公開的資訊就已經詳盡到這種程度，美國的情報能力在烏克蘭已經證明，實在難以想像美軍到底對解放軍的內部資訊掌握有多深。

林俊憲表示，在這個時間點公布也很有意思，尤其布林肯前陣子多次示警中國動武的可能性，「這份報告或許就是要釋放以下訊息：你的一舉一動都在我的掌握之中，不要輕舉妄動，透過揭露資訊來阻止潛在衝突，這也是情報戰最重要的功能。」

林俊憲指出，這份報告詳細的程度絕對讓人意想不到。而且能獲得這種層級的資訊，來自內部人員提供的可能性很大，看來解放軍自己內部也有不少「匪諜」，畢竟平常吹牛吹這麼大，「真要實際作戰效果是問號，當然要盡一切努力防止習主席腦子一熱做出無法挽回的決策！」

