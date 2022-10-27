　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

▲▼ 嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局25日清潔隊員節選在棒棒積木飯店舉辦表揚餐會，由縣長翁章梁頒發榮獲110年度模範清潔人員的獎牌與獎金，環保署督察總隊長李健育也特別出席，代表署內致贈清潔隊員新工作服，表達對隊員終年辛勞付出的肯定。

翁章梁表示，新冠疫情讓早該頒的獎項從年初延到年底，環保工作包山包海，尤其疫情期間環境清消不僅防止疫情擴散，也安定民眾日常生活的疑慮，無論晴天雨天、白天夜晚，甚至假日穿梭在大街小巷，清潔隊員都堅守第一線，默默打拚奮鬥的精神是最好的楷模。

▲▼ 嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

為表達敬意，翁章梁今天也特別換上清潔隊員服與大家同歡，他感謝環保署歷來對嘉縣清潔隊員的補助與照顧，也謝謝歐都納股份有限公司另外提供66套清潔隊工作服贈送環保局，「好穿、好行、好洗」讓隊員在烈日下工作仍能得到適度防護。

▲▼ 嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局指出，今年嘉義縣清潔隊員紛紛獲環保署肯定，番路鄉清潔隊何佳蓉當選全國10大模範清潔隊長，民雄鄉何秀貞和番路鄉黃永富也榮獲全國模範清潔人員殊榮。

另外，在環保署111年度績優清潔隊部暨環保設施附屬設施評比競賽中，嘉縣布袋鎮及梅山鄉皆進入複評，各項績效都顯示嘉縣府、環保局以及公所對清潔隊部的重視，同時為保護作業安全，今年度補助各清潔隊圾垃車全面加裝工作護欄，防止執行垃圾清運有墜落危險發生。

▲▼ 嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

環保局長張根穆說，抗疫行動因為有這群無名英雄的堅持，讓民眾能享有安全的生活環境，統計今年1月至今，各鄉鎮市公所總計動員清潔隊員4,078人次進行防疫消毒，消毒公共場所13,930處，面積概估1,781萬1,205平方米，相當於2,200個足球場面積，規模可觀。

▲▼ 嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

張根穆表示，環保局每年採購工作服，秉持讓執勤隊員能體面又精神，挑選機能性高、防水、保暖又舒適好穿的材質，讓隊員們感受溫暖，同時也希望民眾對清潔人員多點體諒及尊重。

ET快訊
快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

台南義消總隊第五大隊顧問團　捐贈五大隊災情勘查車

新北「口蹄疫防疫」全國分組冠軍！　侯友宜：感謝養豬產業團體

快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

台南義消總隊第五大隊顧問團　捐贈五大隊災情勘查車

新北「口蹄疫防疫」全國分組冠軍！　侯友宜：感謝養豬產業團體

快訊／桃園觀音4900戶停電　電線杆「火光狂閃」連傳爆炸聲

15奧客「自帶食材」煮小火鍋　閉店不走留負評：肉送太少很尷尬

聯邦公務員「隱匿接觸台灣海軍」被捕！　恐遭最重判刑20年

嫩妻躺床睡突然「下面爆血」…醫生驗孕一問驚：老公害的

50台哈雷重機前導！　桃園大廟景福宮2022文化季10／29隆重登場

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金得獎作品「融合台灣」

重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

嘉義攜手最大歐風城堡　旅展打卡送千名遊客免費入園

重視兒童早療　嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院共同響應

非法移工山區躲查緝　被逮時未穿上衣超驚訝

黃敏惠「勇媽工商後援會」成立　蕭萬長、黃金平到場力挺

媽叫毛孩名都被無視！　喊「劉德華」2狗秒回頭

地方熱門新聞

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

即／桃園觀音4900戶停電　台電派員搶修中

台南義消總隊第五大隊顧問團捐贈災情勘查車

強拉人妻指侵不服判刑４年４月二審遭駁回

新北「口蹄疫防疫」全國冠軍！侯友宜：感謝養豬產業團體

黃敏惠工商後援會　蕭萬長到場

雲林新建9處交通科技執法...12/1上路

桃園「11月肺癌篩檢月」　送超商禮券

非法移工山區躲查緝被逮超驚訝

嘉義攜手最大歐風城堡打卡送免費入園

異國料理競賽　越籍新住民阮苡蓁榮獲雙金

桃園大廟景福宮2022文化季　10／29隆重登場

翁章梁同穿清潔隊服頒獎金

嘉基等15間「醫療策略聯盟」盟院重視兒童早療

更多熱門

相關新聞

蔡英文替翁章梁站台

蔡英文替翁章梁站台

民主進步黨主席暨總統蔡英文23日來到嘉義縣朴子市，出席嘉義縣長翁章梁暨朴子市長候選人涂建軒聯合競選總部成立大會。呼籲大家票投2號翁章梁、一起支持十八歲公民權及民進黨提名所有的議員、鄉鎮市長候選人。

蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

蔡英文嘉義縣市趕場輔選　推薦李俊俋「4年拚13年」

清潔隊員車上整理廚餘桶　正面朝下摔落

清潔隊員車上整理廚餘桶　正面朝下摔落

嘉義縣公車站全是翁章梁廣告！　王育敏怒轟：公器私用

嘉義縣公車站全是翁章梁廣告！　王育敏怒轟：公器私用

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

關鍵字：

清潔隊員翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

水泥桶掉出屍體　女房客見警反應曝

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

iPhone將改用Type-C？蘋果高層認了

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

鄭州男17樓垂降斷繩摔死　受不了封控想去買物資

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面