重視清潔隊員翁章梁同穿隊服頒獎　全國10大模範清潔隊長

▲嘉義縣歡慶清潔隊員節，翁章梁與清潔員穿新衣、頒獎牌獎金 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局25日清潔隊員節選在棒棒積木飯店舉辦表揚餐會，由縣長翁章梁頒發榮獲110年度模範清潔人員的獎牌與獎金，環保署督察總隊長李健育也特別出席，代表署內致贈清潔隊員新工作服，表達對隊員終年辛勞付出的肯定。

翁章梁表示，新冠疫情讓早該頒的獎項從年初延到年底，環保工作包山包海，尤其疫情期間環境清消不僅防止疫情擴散，也安定民眾日常生活的疑慮，無論晴天雨天、白天夜晚，甚至假日穿梭在大街小巷，清潔隊員都堅守第一線，默默打拚奮鬥的精神是最好的楷模。

為表達敬意，翁章梁今天也特別換上清潔隊員服與大家同歡，他感謝環保署歷來對嘉縣清潔隊員的補助與照顧，也謝謝歐都納股份有限公司另外提供66套清潔隊工作服贈送環保局，「好穿、好行、好洗」讓隊員在烈日下工作仍能得到適度防護。

環保局指出，今年嘉義縣清潔隊員紛紛獲環保署肯定，番路鄉清潔隊何佳蓉當選全國10大模範清潔隊長，民雄鄉何秀貞和番路鄉黃永富也榮獲全國模範清潔人員殊榮。

另外，在環保署111年度績優清潔隊部暨環保設施附屬設施評比競賽中，嘉縣布袋鎮及梅山鄉皆進入複評，各項績效都顯示嘉縣府、環保局以及公所對清潔隊部的重視，同時為保護作業安全，今年度補助各清潔隊圾垃車全面加裝工作護欄，防止執行垃圾清運有墜落危險發生。

環保局長張根穆說，抗疫行動因為有這群無名英雄的堅持，讓民眾能享有安全的生活環境，統計今年1月至今，各鄉鎮市公所總計動員清潔隊員4,078人次進行防疫消毒，消毒公共場所13,930處，面積概估1,781萬1,205平方米，相當於2,200個足球場面積，規模可觀。

張根穆表示，環保局每年採購工作服，秉持讓執勤隊員能體面又精神，挑選機能性高、防水、保暖又舒適好穿的材質，讓隊員們感受溫暖，同時也希望民眾對清潔人員多點體諒及尊重。