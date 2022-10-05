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國慶2.6萬顆高空焰火綻放嘉義　翁章梁：還有特色攤位、水舞光雕

▲▼「推薦新北市長候選人」民進黨縣市長聯合記者會,嘉義縣長翁章梁。（圖／記者李毓康攝）

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國慶籌備委員會5日上午召開記者會，兼任主任委員的立法院長游錫堃說明，國慶焰火將於10日晚間8時在嘉義縣磅礡登場，施放場地位於故宮南院園區外台糖所屬空地，除結合水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團，同步施放2.6萬顆高空焰火外，今年特別於活動區域規劃了國慶焰火市集，共有400攤的嘉義特色攤位。

嘉義縣長翁章梁表示，國慶焰火自2004年後，睽違18年再次移師嘉義縣，今年國慶焰火晚會表演時長約45分鐘，分為「守土衛國 你我同行」、「農工嘉義 領航起飛」、「相信自由 勇往直前」、「衝出雲天 世界同心」四個段落。

翁章梁指出，現場演出包括日出嘉義《阿里山的日出》、台語天王葉啟田組曲（故鄉、寶島曼波、愛拚才會贏）、台灣民謠《四月望雨》組曲、楊培安《我相信》、任賢齊《永不退縮》組曲以及台客天團五佰&China Blue組曲（衝衝衝、你是我的花朵、世界第一等）等經典曲目，將是一場視覺聽覺的雙重饗宴。

翁章梁說明，嘉義縣橫跨北回歸線，物產豐饒、既優且鮮，所以今年特別於10日下午2時至晚上10時，於「太子大道」及「南轉運站」旁規劃了國慶焰火市集，市集中集結了全縣境內具特色的農特產品、文創、青創、伴手禮及美食共400攤，讓前來的民眾可以迎國慶、看焰火、享美食。

另外，翁章梁補充，嘉義縣今年也規劃了10處最佳賞景地點，包含故宮南院臨水廣場、故宮大道、太子大道、永慶高中、故宮南院北側廣場、嘉義縣府前廣場、故宮南院北側廣場、蒜頭國小、六嘉國中、嘉義高鐵站及嘉己人公園。至於喜愛登高望遠的民眾，則推薦二尖山、太平雲梯、二延平、小笠原山、半天岩、頂石棹及「你家屋頂」等，都是觀賞焰火的好去處，歡迎民眾趁國慶連假赴嘉義縣旅遊。

▲▼2022國慶煙火試放美照曝光。（圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

▲▼2022國慶焰火試放美照曝光。（圖／翻攝嘉義縣長翁章梁臉書專頁）

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