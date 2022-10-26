　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

18歲公民權藍白支持度不到4成　民進黨憂「不知喊真還喊假的」

▲▼蔡英文、蔡沐霖出席民進黨中常會前舉辦「21＋1個理由！回家投票！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨今天舉行記者會宣傳「18歲公民權」公民複決。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「18歲公民權」公民複決將與年底九合一大選同日舉行，根據民進黨民調中心本周最新民調，高達78.7％的民進黨支持者表示會投下同意票，但國民黨支持者僅37.8％，民眾黨支持者僅31.9％；身兼民進黨主席的總統蔡英文26日提出「3個拜託」，呼籲返鄉投票，黨秘書長林錫耀也在中常會中表達憂心，不清楚其他政黨是喊真的還是喊假的。

民進黨青年部主任蔡沐霖今天在中常會前的記者會談及，根據黨內民調顯示，儘管高達78.7％的民進黨支持者表示會投下同意票，但國民黨支持者僅37.8％，民眾黨支持者僅31.9％；另有76％民進黨支持者表示一定會去投票，43.8％國民黨支持者表示會投票，52.5％民眾黨支持者表示會投票，顯示各政黨推動18歲公民權的力度不同，可能有「口惠而實不至」的狀況。

據轉述，林錫耀今天在中常會表示，台灣社會好不容易有修憲的共識，盼在野黨「玩真的」，根據民調，雖然各個政黨都宣傳18歲公民權，但是真正認真在推的還是民進黨，例如民眾黨獲得比較多年輕人支持，但其支持者僅31.9％支持18歲公民權。

黨政人士也直言，民進黨非常重視這次「18歲公民權」公民複決，根據民調中心調查，國民黨和民眾黨支持者中，支持「18歲公民權」者連4成都不到，究竟是內部矛盾，還是根本沒有做這樣的論述？面對現在的憲法時刻，希望各朝野政黨不要打假球，呼籲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲不要打假球，若是支持這件事，就要用力地一起來宣傳。

▲▼蔡英文、蔡沐霖出席民進黨中常會前舉辦「21＋1個理由！回家投票！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲▼蔡英文、蔡沐霖出席民進黨中常會前舉辦「21＋1個理由！回家投票！」記者會。（圖／民進黨提供）

ET快訊
屋主打開塑膠袋赫見「人類右手」！　桶屍已死2年
她cosplay乳牛、女僕裝勾人夫　嬌喊：不吃飯只想吃學長
54.5萬起！　TOYOTA「Town Ace」開始預購
快訊／台中又有桶屍命案！　塑膠桶傳出惡臭
斷崖式衰退！　面板大廠董座認遭「砍單、不進貨」降庫存
蟒蛇活吞人！　剖開蛇肚驚見一具女屍
快訊／小抹香鯨母子擱淺！幼子當場死亡　母鯨搶救5天也走了
快訊／肇事上兵會懲處？　六軍團最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

18歲公民權藍白支持度不到4成　民進黨憂「不知喊真還喊假的」

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票、「里長牙科醫」狂讚郭昭巖

鏡電視明改選新董事　被指涉入、NCC副主委翁柏宗迴避審議

蔡英文首談中共20大　民主自由非從天而降「不小心就失去全部」

南投客家族群達9萬人　許淑華、蔡培慧拋客家發展政見搶票

退休軍公教警消後援會成立　柯志恩帶動藍營氣勢

黃珊珊手諭惹議！他曝北市城博效益　「如此揮霍公帑適合當首長？」

鄭運鵬臉書PO蔡英文桃園建設成果　張善政虧：把分配資源當政績

新北影響力論壇30日登場！　侯友宜親曝自身生命故事

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

蕾菈補辦婚禮！甜喊：是湯太太了 自創情歌送老公...湯宇激動爆哭

早就打右轉燈！三峽軍卡輾斃雙載母女　警調閱行車紀錄器釐清肇責

撞擊畫面曝！三峽雙載機車緊貼軍卡直行　下秒遭輾母女雙亡

2車雨中競飆！副駕妻嚇傻　跑車打滑自撞「沒保險慘了」

楊丞琳率12人飆刀群舞　一鏡到底練習室曝光！

18歲公民權藍白支持度不到4成　民進黨憂「不知喊真還喊假的」

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票、「里長牙科醫」狂讚郭昭巖

鏡電視明改選新董事　被指涉入、NCC副主委翁柏宗迴避審議

蔡英文首談中共20大　民主自由非從天而降「不小心就失去全部」

南投客家族群達9萬人　許淑華、蔡培慧拋客家發展政見搶票

退休軍公教警消後援會成立　柯志恩帶動藍營氣勢

黃珊珊手諭惹議！他曝北市城博效益　「如此揮霍公帑適合當首長？」

鄭運鵬臉書PO蔡英文桃園建設成果　張善政虧：把分配資源當政績

新北影響力論壇30日登場！　侯友宜親曝自身生命故事

雙11備戰！財政部：通關貨物估逾520萬件　價格還會再成長

丘總帶隊首年對球迷、球團說抱歉　投打仍有亮點

9歲被迫嫁人「聘金是哥哥的學費」！展望會資助女孩上學阻止童婚

美日韓同意合作「確保台灣自衛」　北韓若核試將祭空前回應

遠東董座徐旭東談景氣　強調對台灣有信心「景氣復甦樂觀以待」

陳零九遭爆「不太理五堅情」！私下互動曝光：喜歡一個人在家

超視播HBL違反運動賽事贊助規定　NCC開罰20萬

屋主整理工廠雜物…打開塑膠袋赫見「人類右手」！揭驚悚桶屍案

台積電跟進放假潮！　掌握價格和價值變化才是獲利關鍵

疫後解封！第九屆台越觀光會議府城登場　珍奶、愛玉成焦點

嚇死人！才剛說要煮魚頭湯　斷尾、無內臟魚突瘋狂抖動

政治熱門新聞

快訊／楊植斗拜票重摔後腦著地　羅智強曝情況：頭到現在還在暈

獨／網美逃出柬埔寨回台拍AV遭嘲諷　本尊親述改當女優原因

陳其邁貼「青澀」抓漏看板　周玉蔻今曬畢業照：每個人都年輕過！

竹縣議員候選人買票　遭羈押禁見

資策會不忍了！　提告高虹安內容曝光

高嘉瑜問近千萬建區塊鏈資料庫「拿來幹嘛？」官員答不出來

蔡其昌稱顏家無奈挺盧！顏寬恒打臉：真心真意

三峽軍卡2死車禍最新進度曝　六軍團：肇事上兵暫停駕駛勤務

快訊／林佳龍突發燒　今早才「無罩合體」江聰淵

「選前之夜」沒攻下凱道　蔣搶輸陳

灑154萬臉書宣傳費！徐千晴曝新竹廣告王

柯文哲為水門案認錯：我沒同理心

高虹安批卓政宏公然說謊　「進入司法後律師會處理」

美國對台旅遊安全警示降級！　台灣回歸「最安全」等級

更多熱門

相關新聞

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

新竹棒球場「審計部列4缺失」　國民黨團：明天考察絕對天經地義

新竹市立棒球場花12億整修卻有多項缺失，導致4名職棒選手受傷，其中林哲瑄因撲接飛球造成關節撕裂傷，必須開刀治療和復健，本球季報銷。對此，國民黨立法院黨團26日與黨內新竹市長候選人林耕仁召開記者會，揭露審計部針對該球場所列四大缺失。黨團書記長李德維強調，立法院教育委員會明日安排新竹市立球場考察行程，絕對是天經地義的事情。

北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票

北市第五選區／吳怡萱LINE貼圖拉票

李正皓、張嘉玲辦派對　邀選民過萬聖節

李正皓、張嘉玲辦派對　邀選民過萬聖節

蔡英文首談中共20大　民主自由非從天而降

蔡英文首談中共20大　民主自由非從天而降

退休軍公教警消後援會成立　柯志恩帶動藍營氣勢

退休軍公教警消後援會成立　柯志恩帶動藍營氣勢

關鍵字：

民進黨國民黨台灣民眾黨蔡英文2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

逃出柬埔寨「IG網美」下海拍大尺片！　全裸宣傳照曝光

IG網美逃出柬埔寨回台拍AV！網掀戰　本尊回應了

逾60年沒洗澡！　「世上最髒的人」病逝享耆壽94歲

正牌男友「觀戰」見女友被摸喊：卡

周湯豪3對3夜歡！貼身新伴綠毛妹是女偶像

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

台灣清水健是他！「超猛外型曝光」女優超愛

RSV入侵幼兒園！醫示警：患者比新冠多

「爸爸今晚就會走了…」小一妹1句話讓護理師心碎

小隻馬嫁巨人尪　被問會痛嗎霸氣回應

三峽軍卡輾斃母女！肇事上兵無保飭回理由曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

確診死亡遺體解剖　發現驚人結果

更多

最夯影音

更多
夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥

夏靖庭謝曾寶儀暖舉「這輩子值得了」　成金鐘遺珠吐「最大願望」有洋蔥
《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

《飢餓遊戲》5566台上合體　豆花妹、峮峮直接遭撞飛？！

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

增加被動收入→環遊世界　女子搞笑模仿直銷話術

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

見妻女「遭軍卡輾斃」！　夫泣：不處理我做鬼抓他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面