18歲公民權藍白支持度不到4成　民進黨憂「不知喊真還喊假的」

▲民進黨今天舉行記者會宣傳「18歲公民權」公民複決。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

「18歲公民權」公民複決將與年底九合一大選同日舉行，根據民進黨民調中心本周最新民調，高達78.7％的民進黨支持者表示會投下同意票，但國民黨支持者僅37.8％，民眾黨支持者僅31.9％；身兼民進黨主席的總統蔡英文26日提出「3個拜託」，呼籲返鄉投票，黨秘書長林錫耀也在中常會中表達憂心，不清楚其他政黨是喊真的還是喊假的。

民進黨青年部主任蔡沐霖今天在中常會前的記者會談及，根據黨內民調顯示，儘管高達78.7％的民進黨支持者表示會投下同意票，但國民黨支持者僅37.8％，民眾黨支持者僅31.9％；另有76％民進黨支持者表示一定會去投票，43.8％國民黨支持者表示會投票，52.5％民眾黨支持者表示會投票，顯示各政黨推動18歲公民權的力度不同，可能有「口惠而實不至」的狀況。

據轉述，林錫耀今天在中常會表示，台灣社會好不容易有修憲的共識，盼在野黨「玩真的」，根據民調，雖然各個政黨都宣傳18歲公民權，但是真正認真在推的還是民進黨，例如民眾黨獲得比較多年輕人支持，但其支持者僅31.9％支持18歲公民權。

黨政人士也直言，民進黨非常重視這次「18歲公民權」公民複決，根據民調中心調查，國民黨和民眾黨支持者中，支持「18歲公民權」者連4成都不到，究竟是內部矛盾，還是根本沒有做這樣的論述？面對現在的憲法時刻，希望各朝野政黨不要打假球，呼籲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲不要打假球，若是支持這件事，就要用力地一起來宣傳。