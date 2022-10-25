本土連6天跌破4萬例！莊人祥：全國疫情往下降　僅1縣市例外

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連6天跌破4萬例，中央流行疫情指揮中心今（25）日公布新增3萬9148例本土病例，較上周二少了5698例，下降12.7%。指揮中心發言人表示，全國看起來都有下降趨勢，只有一縣市例外。

▲指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥表示，全國除了金門外疫情都有下降，六都除了台中、台南降幅低於10%外，其餘降幅都達10%以上，目前全國看起來都有下降趨勢。

指揮中心今日也公布昨日口服藥物開立情形，昨日共領用人分8315人份，比起前三週都有下降趨勢。醫療應變組副組長羅一鈞表示，倍拉維還有21.3萬人庫存，預計有7周安全使用量；莫納皮拉韋也有6.3萬人份庫存，安全庫存量約9周。

因應年底前可能還會有一小波疫情，羅一鈞表示，約有20萬人份倍拉維與5萬人份莫納皮拉韋會在12月底前陸續到貨，藥物儲備量無虞，民眾可以放心。

指揮中心表示，今日新增之39,148例本土病例，為18,048例男性、21,083例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(6,582例)，臺中市(5,317例)，高雄市(4,811例)，臺北市(3,723例)，臺南市(3,670例)，桃園市(3,403例)，彰化縣(2,266例)，屏東縣(1,438例)，雲林縣(973例)，新竹縣(909例)，苗栗縣(904例)，嘉義縣(888例)，南投縣(783例)，新竹市(770例)，宜蘭縣(684例)，嘉義市(579例)，基隆市(438例)，花蓮縣(434例)，臺東縣(234例)，金門縣(216例)，澎湖縣(108例)，連江縣(18例)。

▲10/25新增病例。（圖／指揮中心提供）

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