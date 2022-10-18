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上海疫情升溫！多區「加緊核酸檢測頻次」　青浦區一處臨時管控

▲上海,疫情。（圖／CFP）

▲上海本土疫情再起。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市近日本土疫情，多區都出現確診者。根據疫情所涉區域，上海今（18）日再增4個中風險區。目前，已有多個行政區或街道要求拉高核酸檢測頻率，青浦區徐涇鎮部分地區持續臨時管控，公車路線配合改道或全線停駛。

因應疫情，上海多個行政區或街道要求加強全員核酸檢測篩查。松江區要求18至19日、20至21日、22至23日分區域展開3次全員核酸篩查，所有人員和來滬、返滬者均需參加檢測。黄浦區宣布，18日、20日和23日執行全區全員核酸篩查。

17日，上海官方宣布，青浦區徐涇鎮部分地區實行臨時管控，由於核酸檢測發現異常情形，根據疫情防控有關規定，綜合風險評估和研判結果，對於相關區域實施臨時管控措施，暫停非必要的流動，對於人員和環境進行篩查。

臨時管控具體措施為，劃設範圍內各類經營場所、公共場所關閉，所有人員暫停非必要流動，每天進行一次核酸檢測。範圍內有些區域執行「3天3檢」，這些區域居民在篩查期間必須憑藉24小時核酸檢測陰性證明進出小區。

對於青浦區徐涇鎮部分地區實行臨時管控相關討論，社交平台微博開啟了「博主精選」，瀏覽者只會看到被篩選過後的民眾留言，其他被判斷不適合呈現的留言被加以屏蔽。

上海市政府官方帳號「上海發布」18日發布疫情概況，17日單日新增本土確診病例1例、本土無症狀感染者14例。

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