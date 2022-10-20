上海再砸61億大規模擴建方艙隔離點　占地14萬平方公尺





▲上海近日本土疫情再起。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海計劃在靠近市中心的復興島上，建造一個可容納3250個床位的方艙醫院與密接隔離點，目前已經完成招標作業，占地14萬平方公尺。上海市衛健委20日早通報，過去一天，無新增本土新冠肺炎確診病例，新增本土無症狀感染者10例。

路透19日報導稱，一份政府文件顯示，上海市與國有建築商中國交通建設公司已簽訂一份價值13.8億元人民幣（約新台幣61.34億元）的合約，在位於黃浦江的復興島上建造該隔離中心。

官方於9月下旬發出「上海市復興島預備方艙和密接隔離點專案施工招標公告」，據公開公告內容顯示，這項招標專案資金來源為其他資金國有資金100%，招標人為上海楊浦濱江置業管理有限公司，投標截止時間為10月14日上午10時。

建設項目包括隔離點房間總數3009間（一期2509間、二期500間），備用方艙床位3250床（新建備用方艙1300床、保留提升1950床），新建及改建建築總量約14萬平方公尺，修繕文保（文物保護）點約5千平方公尺，可保留維護現狀廠房約8萬平方公尺。

據悉，復興島位於上海中心城區東北部，楊浦區東南部的黃浦江下游，距吳淞口約16公里。南起定海路橋，北近虯江口，呈月牙形，長3.42公里，中部最寬處550公尺，面積約1.133平方公里，是黃浦江內唯一的封閉式內陸島。

實際上，大陸其他地方也建立了類似的隔離點。廣州就有一個5000個床位的檢疫中心，主要用於從國外進入中國大陸的旅客。