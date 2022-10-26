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20大後邦誼鬆動？　吳釗燮證實邦交國被打壓：看到蛛絲馬跡

記者呂晏慈／台北報導

中共20大落幕，對於邦誼是否鬆動，外交部長吳釗燮26日表示，外交部現在看到一些「蛛絲馬跡」，有些邦交國的確是有一些預警的情資；至於外界高度關注友邦教廷動向，吳說，外交部有做相關分析，教廷與台灣的關係在短時間內不會有問題。

▲▼吳釗燮 外交國防委員會邀報告業務概況 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮報告外交部業務概況。

國民黨立委江啟臣質詢時關注，外交部是否預判過20大後外交上被打壓最糟糕的狀況？吳釗燮說，外交部有做這方面的分析，當然邦交國是首當其衝；江追問，是否會透過脅迫、利誘等手段施壓？吳說，「會，這些我們都有看到一些蛛絲馬跡，我們也很擔心」，有一些邦交國的確是有一些預警的情資，但在這邊沒有辦法講詳細內容。

江啟臣指出，我國友邦教廷在20大結束當天發布新聞稿，指與中共協商後，同意將2018年、2020年簽的主教任命協議有效日期再延長兩年，被日媒解讀為台灣應該警覺？吳釗燮回應，有時候不適合對外做相關反應，外交部有做相關分析，教廷與台灣的關係在短時間內不會有問題。

此外，吳釗燮赴立法院備詢前，被媒體問及，中共20大過後，外交部是否評估有哪些邦誼可能有風險？吳表示，有關於外交方面，外交部都在密切掌握當中，跟邦交國的關係是外交部非常重要的重點工作，「我們這邊會全力來固邦」。

媒體亦關注，烏克蘭國會友台小組原定10月底組團來訪，但烏克蘭國會外交委員會主席兼友台小組主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）不會來訪，是否是因為受到中方壓力？吳釗燮並未正面回應僅說，外交部了解的背景因素蠻多，尤其是跟烏克蘭當地的戰事加劇，以及能源等關鍵基礎設施遭到強力破壞有關，不管是怎樣，梅列日科是友台小組的主席，外交部也隨時歡迎他到台灣來訪問，「只要他準備好，我們這邊就會歡迎他」。

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