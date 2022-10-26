美國人理想退休準備金要台幣4千萬才夠　調查曝25%將延後退休

▲最新調查顯示，美國人現在認為舒適退休至少該準備125萬美元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

隨著通膨、市場波動加劇與日常開支的增加，近期一項訪問調查顯示，美國人現在認為，需要準備125萬美元（約新台幣4038萬元）的退休金才能享受舒適的退休生活，比起去年增加了20%。但調查同時發現，美國人的平均退休準備金下降了11%，預期退休年齡從62.6歲提高到64歲，有25%的受訪者表示將延後退休。

根據美媒CNBC報導，美國金融服務互惠公司「西北互助」（Northwestern Mutual）於25日公布於2月起進行的網路調查結果，訪調對象涵蓋2381名18歲以上的成年人。結果顯示，美國人認為的理想退休準備金從去年105萬美元，增加至125萬美元，此數據這1年來增加了20%，但平均的退休儲蓄卻從9萬8800美元下降11%至8萬6859美元。

個人理財服務網站「Bankrate.com」近期公布的另一項調查卻發現，有55%的美國工薪階層認為，生活成本上升讓家庭預算更受壓力，導致退休儲蓄計劃落後。最接近退休的戰後嬰兒潮世代（58歲到76歲）更有高達71%的工作者表示退休儲蓄金跟不上計劃腳步。

「西北互助」調查發現，有4分之1的受訪者表示，他們將比先前預期的更晚退休，其中最大宗的原因是想繼續工作和存錢（59%），其他原因則包含擔心醫療成本上升和預期以外的醫療費用（45%）、為了照顧親友（26%），另有24%的人現在已被迫動用退休儲蓄。

不過也有15%的受訪者表示，他們預計會提前退休，最多數人是因為想花更多時間陪伴家人和伴侶（44%），其他原因則包含視個人使命更優先於儲蓄（34%）、足以負擔退休生活（32%）、想專注在工作以外的其他優先事項和愛好（28%）等。

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