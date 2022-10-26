天蠍日食新月登場　5星座「喜迎大好轉變」

▲單身巨蟹有可能遇到第一眼你就認定他的對象。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／綜合報導

超越過往！塔羅牌老師艾菲爾分享「天蠍日食新月」到來，天蠍座、雙子座、水瓶座、金牛座和巨蟹座「喜迎大好轉變」。

艾菲爾在臉書說，10/25不但是新月高掛的日子，更有天蠍座日食力量進駐，這一輪10/25日食新月，以及11/8形成的金牛座月食滿月，即將串連成為影響2022下半年態勢的最重要轉折點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾菲爾表示，這個天蠍日食新月大約為期兩周左右的時間內，有五個星座會特別感到這股能量動力，它引動著許多內心層面的東西，你可以多加留意心底的感受，若能好好運用這個心底的呼喊，或許它的影響可以很深很遠，甚至能持續1到2年。

第五名：巨蟹座

天蠍日食新月期間，巨蟹座的戀愛宮位有新月能量加持，而且象徵的金星也剛好在這裡，單身的你會感到相當的幸福，帶著這樣能量的你，有可能遇到第一眼你就認定他的對象，價值觀與你相當契合，兩人相處輕鬆愉快又不失激情的火花，這樣好的對象若是好好把握，談一場轟轟烈烈的戀愛。

有伴的你，你的愛情會有不同以往新鮮刺激的感受，你與伴侶之間的火花更甚以往，兩人的關係將會推向高潮，如果有懷孕的計畫不妨把握一下。

第四名：金牛座

天蠍日食新月期間，新月日食發生在金牛座的關係宮位，無論你是單身或有伴，意味著你的愛情即將有新的開始。單身的你不但有機會可以邂逅新結識的對象，而他與你過去交往過的對象類型不同，引領你重新認識如何經營一段關係。有伴的你，也許日食新月力量會推著你和伴侶，是否要進入婚姻的選擇中，端看你的想法。

在與人合作方面，與夥伴之間過往的嫌隙、沒有說開的心結有機會說出口，或者是結束合作關係並且找到更好的合作拍檔。

▼雙子事業將推上高峰。（示意圖）

第三名：水瓶座

天蠍日食新月期間，新月日食在水瓶座的事業宮位，工作方面，為你帶來靈感與源源不絕的創意，如果你從事以創作為主的工作，這段時期是你累積過往能量、展示想法與獲得成果的時刻，而這個成果也會體現為升官加薪、嶄新的工作機會與合作資源。

如果新的邀約上門不要一下就拒絕，或是檢視過去未被採納的提案或創意，你會對此產生新的想法，而這些邀約以及創意提案，很有可能為你帶來你未曾預料過的薪資調幅、分紅獎金、權利金、獲得創業的資源與資金。

第二名：雙子座

天蠍日食新月期間，新月日食在雙子座的工作宮位，工作方面，如果你是服務於公司行號，過往你所累積的工作實力與能言善道的溝通能力，將會將你的事業推上高峰，也許是以項目完美收官結案、成功救援他人的形式來展示，驚艷和你共事已久的同事、領導長官，升職加薪自然不在話下。

身體健康方面，你會開始傾聽身體的聲音，長久困擾你的小病痛有機會緩解痊癒。在天蠍日食新月以及11/8金牛座月食滿月期間，不妨預約健康檢查、制定鍛鍊身體的計畫，有健康的身體，你才能夠完成所有你想做的事情。

第一名：天蠍座

天蠍日食新月期間，新月日食發生在天蠍座的命宮，象徵好運的金星同時也在這裡。在心靈健康方面，或許你會開始想要療癒內心過往的傷口與恐懼，嘗試靜心、冥想、瑜珈、舞蹈、繪畫、露營等，能夠讓你感到心情放鬆與平靜的活動，內心穩定了，生活各方面自然跟著輕鬆起來。

工作方面，因為你過往的努力耕耘，為你帶來口碑與聲望，客戶爭相著指定要與你合作，升官加薪跟著來，也因此打響在同業內的名聲，很有可能被挖角到條件更好的公司。